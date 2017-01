Iar 2017 ar putea deveni anul in care multi dintre angajati vor renunta la orele clasice de munca in favoarea unui program mai relaxat. Companiile incep sa ofere tot mai des astfel de posibilitati, pentru a se asigura ca angajatii valorosi sunt multumiti.

Un studiu realizat in randul utilizatorilor platformei Harris Poll pentru Ernst and Young arata ca programul flexibil si posibilitatea de lucra de acasa se afla in fruntea listei cu beneficiile pe care un angajat vrea sa le aiba la un loc de munca, imediat dupa salariul competitiv si bonusuri.

Si nu ar trebui sa ne mire. Exista persoane care stiu sa se organizeze in asa fel incat pot indeplini cu succes sarcinile zilnice chiar daca mai „strecoara” printre lucrurile pe care le are de facut pentru job si alte activitati ce tin de interesele personale.

Sursa foto: Pixabay/Unsplash