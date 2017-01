Tanarul este originar din Targu Mures si este student la Medicina la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures.

"Din anii preuniversitari mi-am dat seama ca o pasiune de a mea este Genetica. Am inceput cu pasi marunti, m-am implicat in activitatile de cercetare ale disciplinei de Genetica, in cercul stiintific studentesc al disciplinei ulterior fiind student preparator-demonstrator. Am avut ocazia sa particip in mod activ la congresele studentesti din unele orase din tara, la congresele nationale de genetica medicala si in acest an mi-am prezentat o parte din lucrarea de licenta la congresul european de genetica medicala. Astazi, ma bucur ca am ocazia sa le predau studentilor o parte din lucrarile practice", a decalart Florin Tripon.

Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) a organizat recent Gala Studentilor Romani din Strainatate, eveniment in care a fost premiata excelenta academica romaneasca din toate colturile lumii. S-au oferit 7 premii si 14 mentiuni special studentilor romani cu rezultate exceptionale.

Alte premii acordate:

Studentul Anului din Europa, nivel universitar – Eliza Casapopol (Matematica, University of Oxford, UK) – originara din Pitesti

Studentul Anului din Europa, nivel post-universitar – Adrian Gainar (Inginerie chimica, University of Manchester, UK) – originar din Rasnov, Brasov

Studentul Anului din America de Nord – Florin Morar (Istoria Stiintei, Harvard University, SUA) – originar din Cluj-Napoca

Studentul Roman al Anului Categoria Alte Continente - Alexandra Florea (Arhitectura, Deakin University, Australia) – originara din Cluj-Napoca

Studentul Roman Erasmus al Anului - Ana-Maria Dogaru (Medicina, Universite „Joseph Fourier” Grenoble, Franta) – originara din Iasi

Studentul Anului in Romania – Florin Tripon (Medicina, UMF Targu Mures) – originar din Targu Mures

Premiul Special in Arte “Grigore Vieru” – Daria Tudor (Pian, Universitat de Kunste Berlin, Germania) – originara din Ploiesti

Marele Premiu: Studentul Roman al Anului din Strainatate – Cristina Bleortu (Filosofie si Litere, Universidad Oviedo, Spania si Universitat Zürich, Elveá¹­ia) – originara din Darmanesti, Suceava