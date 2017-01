Cei mai buni lideri din lume au fost talentati, priceputi, determinati, dar si constienti ca isi pot imbunatati afacerile. Steve Jobs, Eric Schmidt si Bill Gates au ajuns la concluzia ca au nevoie de un coach pentru a face acest lucru. Un coach priceput poate oferi foarte multe lectii importante despre dezvoltare si succes. Potrivit Inc. , daca stii urmatoarele trei lucruri poti decide cu usurinta daca ai nevoie de un coach si cand ar fi momentul potrivit sa apelezi la el.

1. Un coach bun vede lucruri pe care tu nu le poti vedea

Un coach are o perspectiva diferita fata de tine si asta ii permite sa vada lucruri pe care tu nu le poti vedea. Aceste lucruri ar putea fi limbajul corpului, reactii sau impactul pe care il ai asupra altor persoane. De asemenea, el are o perspectiva emotionala diferita, poate fi mai susceptibil si poate actiona cu mai mult curaj in diverse situatii.

2. Un coach bun spune lucruri pe care tu nu le poti spune

Deseori apar conflicte intre angajati, iar acestea se pot reflecta asupra rezultatelor. Angajatii ar trebui sa munceasca impreuna si sa formeze o echipa pentru a ajunge la performanta. Uneori, apar probleme din cauza relatiilor personale, alteori dinamica puterii e de vina. Indiferent de ce probleme sunt, acestea necesita atenuare pentru a nu tine munca pe loc. Un coach bun poate imbunatati relatiile dintre angajatii tai si ii poate motiva sa munceasca mai bine.

3. Un coach bun stie lucruri pe care tu nu le stii

Un coach cu experienta a lucrat cu mai multe tipuri de oameni si a trecut prin multe situatii diferite. El a vazut ce functioneaza de obicei si ce nu. El nu poate garanta ca toate problemele vor fi evitate, dar iti poate spune sa nu faci aceleasi greseli pe care le-au facut altii. Multi oameni cred ca un coach bun poate fi si o sursa buna de consiliere, dar de fapt el rareori da sfaturi. El isi impartaseste experientele avute cu clientilor anteriori.

