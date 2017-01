In toata cariera mea, de peste 36 de ani, am fost mentor, nu sef, adica am indrumat multi oameni sa se confrunte cu problemele, apoi i-am ghidat catre solutiile potrivite, ajutandu-i sa-si valorifice talentele si propriile idei. Am fost mereu aproape, am oferit sprijin, am transferat din experienta mea catre echipe si am invatat, la randul meu, lucruri noi de la oameni. Mentoratul de business inseamna experienta, transfer de know how si evolutie. Sa vedem, asadar, ce este un mentor si ce face el. In business, primul lucru pe care-l face mentorul este de a pune un diagnostic: evalueaza situatia data, potentialul si aspiratiile, atat la nivelul individului, cat si la nivelul organizatiei.

Sursa foto: Shutterstock/Rawpixel.com