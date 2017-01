Ponderea companiilor care gasesc cu dificultate angajatii potriviti a crescut anul trecut la 72%, comparativ cu 61% in anul 2015, iar cu acest Romania in intre primele tari din lume in ceea ce priveste deficitul de talente, fiind depasita doar de Japonia si Taiwan.

Cei mai "vanati" angajati

Posturile cel mai dificil de ocupat sunt cele de:

meseriasi calificati,

muncitori necalificati,

ingineri,

operatori productie/ operatori CNC,

soferi,

personal pentru hoteluri si restaurante,

IT-isti

personal de vanzari

personal contabil-financiar

manageri de vantari



Personalul IT, atat programatori si dezvoltatori, cat si administratori si manageri, este pe locul 7 in topul dificultatilor, in scadere fata de locul 5 ocupat in editia anterioara a studiului.

Angajatorii considera ca principalul motiv pentru care ocuparea acestor posturi vacante prezinta dificultati este lipsa candidatilor disponibili, altfel spus numarul redus de candidati, identificat drept cauza a deficitului de 35% dintre angajatori. 21% spun ca este vorba de lipsa competentelor specifice rolului (hard skills), iar 18% mentioneaza lipsa de experienta practica. In editia anterioara (2015), principala cauza identificata de angajatori era lipsa competentelor specifice rolului (hard skills), mentionate de 48% dintre angajatori, deficitul numeric de candidati fiind pe locul 2, mentionat de 37%.

Ce masuri iau angajatorii romani

In contextului deficitului de talente, Angajatorii romani iau o serie masuri. O buna parte isi extind oferta, 52% oferind beneficii si avantaje suplimentare candidatilor, iar 48% oferind pachete salariale mai mari, iar peste jumatate investesc in formarea si dezvoltarea personalului existent (51%), aproximativ aceeasi pondere ca media globala (53%) care a evoluat de la 1 din 5 angajatori in 2015, la 1 din 2 in actuala editie a studiului.

A 11 editie a studiului ManpowerGroup privind Deficitul de Talente s-a realizat in trimestrul al treilea din 2016 si pe un esantion de 42.341 de angajatori din 43 de tari si teritorii, a vizat anii 2016 si 2017. Pentru Romania, cercetarea de teren s-a derulat in pe un esantion reprezentativ de 625 de angajatori. Rezultatele obtinute au o marja de eroare de +/-3,9%.

ManpowerGroup Romania este o companie specializata in recrutare permanenta si pe baza de contract, evaluare si selectie, munca temporara, payroll, gestiune si administrare de contracte, externalizare si consultanta si solutii privind forta de munca. ManpowerGroup este prezenta in Romania din 2003 prin brandurile Manpower, Experis, ManpowerGroup Solutions si Proservia, avand puncte de prezenta cu acoperire regionala in: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Ploiesti, Pitesti Sibiu si Timisoara.

Sursa foto: justsolove, Shutterstock