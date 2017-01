Cand ati ales sa faceti ce faceti astazi? V-a impulsionat cineva, ati avut un vis sau a stat totul sub semnul hazardului?

In cazul meu a fost un proces lung si intortocheat inceput pe la 6-7 ani, cand am fost dat la un cerc de desen la Casa Pionierilor. De acolo, in clasa a V-a, la Liceul de arta, facultatea, supravietuirea in societatea cenzurii, revolutia, libertatea de expresie, presa politica locala si deschiderea artistica internationala... Toate astea mi-au modificat nu doar desenul, ci si felul cum gandesc desenul. Am vrut sa vorbesc tuturor prin desene. Sa fiu popular, dar nu populist. Mi-au trebuit vreo 20 de ani ca sa descopar cum si cam de 15 fac ce-am descoperit. Cu fiecare proiect, cu fiecare desen, cu fiecare nou context invat si progresez… Inaintez metodic din proiect in proiect. Am facut sute de expozitii si inca imi place enorm sa desenez.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE.

Sursa foto: Androniques | Dreamstime.com