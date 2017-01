Dupa o ora de interviu, in care ai povestit tot ce puteai despre experienta ta in munca potentialului angajator, acesta te intreaba daca ai vreo intrebare inainte de incheierea intalnirii. Desi o formalitate, un mod de a incheia conversatia intr-un mod politicos, acest moment trebuie tratat ca pe o oportunitate de a lasa o impresie buna, asa incat angajatorul sa isi aminteasca de tine.

Aceasta ultima remarca reprezinta, de fapt, momentul cel mai potrivit de a adauga valoare conversatiei, inainte de finalizarea discutiei, scrie Business Insider.

Intrebarea ideala pentru aceasta etapa a interviului este “Am o intrebare, ma gandeam care a fost cel mai bun moment al companiei de pana acum?”.

Prin aceasta intrebare simpla, mascata intr-o curiozitate inocenta, poti afla o multime de lucruri interesante, despre valorile pe care le are angajatorul, companie, precum si despre cat de bine te potrivesti cu acea organizatie.

Intrebarea este una valoroasa in contextul in care angajatorul ramane in minte cu gandul la companie si, eventual, poate sa te asocieze si pe tine ca viitor angajat in organizatie.

Sursa foto: sk design, Shutterstock