Pentru a-ti creste sansele la angajare trebuie sa ai un Curriculum Vitae in care informatiile sunt exprimate cat mai concis, iar detaliile care tin de calificari si activitati desfasurate sunt scoase in evidenta, a declarat Magdalena Cring, human resources director L’Oreal Romania.

Compania de cosmetice L`Oreal Romania recruteaza anual cateva zeci de persoane, iar oportunitatea de a lucra intr-o companie de renume atrage sute de tineri sa candideze pe pozitiile deschise, astfel ca in medie 200 de absolventi aplica pentru a ocupa un post disponibil.

"CV-urile pot fi imbunatatite"

Magdalena Cring sustine ca cei care sunt in cautarea unui loc de munca trebuie sa stie ca in piata competitia este mare, iar timpul angajatorilor dedicat evaluarii CV-urilor este din ce in ce mai scurt.

"Ca in orice domeniu, exista si CV-uri foarte bune si CV-uri care pot fi imbunatatite. Candidatii trebuie sa inteleaga ca timpul unui recruiter este limitat si de aceea CV-ul trebuie sa fie concis si sa puncteze calificarea pentru o anumita pozitie", a explicat Magdalena Cring, HR director in cadrul producatorului de cosmetice.

In ceea ce ii priveste pe tinerii care nu au inca o experienta profesionala, ei trebuie sa stie ca este important sa treaca in CV toate activitatile pe care le-au desfasurat si prin intermediul carora au invatat lucruri noi.

"Asa cum le spun si cand am ocazia sa ii intalnesc in universitati sau la alte activitati la care participam, este important sa isi treaca in CV orice activitati extracuriculare: participari la competitii sau jocuri de business, participari la workshop-uri organizate de companii, apartenenta la asociatii sau organizatii non-guvernamentale, voluntariat, etc. Toate aceste activitati dovedesc interesul lor de a invata mai mult, de a castiga experiente noi si de a-si adauga o parte practica la cunostintele teoretice dobandite in cursul anilor de facultate", a explicat Cring.

De asemenea ii ajuta in dezvoltarea unor competente care le vor fi necesare in orice domeniu s-ar angaja dupa finalizarea studiilor

L'Oreal Romania, companie prezenta pe piata locala inca din anul 1997, face parte din grupul francez L'Oreal, principalul producator de cosmetice la nivel mondial. Organizatia are aproximativ 200 de angajati in Romania.

