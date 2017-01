Ei sunt deschizatorii de drum. Oameni cu abordari progresiste, cu impact in medicina sau tehnologie, in domeniile educatiei sau comportamentului uman, generatorii schimbarii de paradigma in economie sau in societate. In articolul de fata cercetatorul american de origine romana, Virgil Gligor, avertizeaza asupra consecintelor pe termen lung pe care vulnerabilitatile sistemelor de securitate cibernetica le au asupra intregii activitatii umane, acum si in viitor, conform Revistei CARIERE.