S-au dus anii 1990-2000 cand principala distractie digitala a romanilor erau Internet Cafe-urile, unde fie puteai naviga pe internet, fie puteai sa te joci pe calculator... Acum joaca a atins nivelul urmator, iar „jucatorii” din lumile virtuale sunt din ce in ce mai experimentati, beneficiind din plin de competitia acerba dintre dezvoltatorii de jocuri, aflati pe o piata in continua expansiune, conform Revistei CARIERE .

„Jocul” este numai o parte din procesul de „gaming”. Detaliile vizuale, auditive, datele legate de grafica sau game design sunt extrem de importante, iar asteptarile sunt ridicate in toate companiile de gaming, precum: Amber, King, Notic Games, dar si in Ubisoft, Electronic Arts sau Gameloft.

„Industria de gaming reprezinta o alternativa interesanta in industria de IT, aceasta crescand mult in ultimii cinci-sase ani. Competitia pe aceasta piata este din ce in ce mai puternica si exista companii puternice, care concureaza pentru talentele din piata.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE.

Sursa foto: Mikael Damkier | Dreamstime.com