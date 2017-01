Cautarea unui nou loc de munca poate fi dificila, pentru ca in timp ce scrii scrisori de intentie, participi la interviuri si faci tot posibilul sa iesi in evidenta in fata altor candidati, trebuie sa te ocupi si de sarcinile de la jobul actual. Daca CV-ul tau este usor de citit, nu are greseli si ai trecut o experienta relevanta, tot ce trebuie sa mai faci este sa adaugi niste cunostinte, care te pot ridica in topul listei scurte.