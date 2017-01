Putine sectoare ale economiei ofera atat de multe si de variate oportunitati de cariera precum industria modei. Cand vine vorba de a lucra in acest domeniu, ar putea parea ca exista doar cateva job-uri, precum editor, designer, stilist sau fotograf. Dar, in realitate, aceste functii reprezinta o mica portiune din tot ceea ce propune aceasta industrie, care a evoluat semnificativ in ultimii zece ani si ale carei trenduri pun acum accent pe preferintele consumatorilor, evolutia magazinelor din offline in online, nevoia de transparenta, schimband astfel prioritatile companiilor si posturile pentru care angajeaza.

Va prezentam sase job-uri din fashion care vor deveni destul de importante pe piata muncii si cum contribuie fiecare dintre ele la cresterea industriei, potrivit unui top realizat de Business of Fashion.

Inginer imprimare 3D

Pentru designerii de moda, una dintre cele mai mari provocari ale afacerii este procesul de fabricatie. Recurgand la imprimarea 3D, acestia si-ar usura procesul de fabricatie, care ar deveni mult mai usor, dar si mai ieftin.

“Un job in imprimarea 3D implica atat capacitatea de a executa aspectele tehnologice ale afacerii, cat si viziunea creativa”, spune Naomi Kaempfer, director de creatie la Stratasys, care produce imprimante si materiale 3D, si lucreaza cu companii precum Safilo, al doilea cel mai mare producator ochelari din lume.

Imprimarea 3D va juca un rol tot mai important in moda din moment ce rascoleste procesul conventional de fabricatie. In loc sa inceapa cu teserea si croirea pentru a crea forma sau designul dorit, imprimarea 3D doar adauga materialul la procesul de productie in desfasurare. „Este una dintre cele mai mari atractii pentru producatori, deoarece se pot reduce cantitati mari de deseuri", spune Rob Walker, analist Euromonitor International.

Imprimarea 3D are de asemenea implicatii pentru brandurile de "fast fashion", ale caror produse sunt realizate in mare parte in Asia, unde lucratorii sunt exploatati, muncesc in conditii mizere si, de multe ori, ilegale. Pe masura ce tot mai multi producatori tind sa adopte aceasta maniera, imprimarea 3D are potentialul de a ajunge si in randul maselor. Potrivit Wohlers Associates, mai bine de 278.000 imprimante 3D au fost vandute la nivel mondial in 2015. Se asteapta ca industria mondiala 3D de imprimare sa creasca de la 3,7 miliarde dolari venituri in 2013 la 12,8 miliarde dolari pana in 2018 si la 21 miliarde dolari pana in 2020. Ceea ce ridica insa problema: daca toata lumea isi printeaza acasa hainele, vor mai fi relevante magazinele fizice?

Analist al comportamentului de cumpare

De-a lungul timpului, imbracamintea a evoluat de la o necesitate practica la a avea o influenta asupra personalitatii noastre. Acest lucru a condus la aparitia unei nise de profesionisti in industrie – analistii - care aplica teorii psihologice asupra felului in care ne imbracam, ne ajuta sa intelegem ce impact au propriile alegeri vestimentare nu doar asupra emotiilor, ci si asupra celor cu care interactionam.

„Daca intelegi cum lucreaza perceptia oamenilor la nivel neurostiintific si cum isi aleg hainele bazandu-se pe un set psihologic, ai posibilitatea de a crea o strategie incredibil de eficienta, sporind in cele din urma experienta cu ei”, spune Kate Nightingale, analist si consulantant.

Intr-adevar, companiile de fashion pot folosi psihologia consumatorului pentru a face clientii mai dispusi a cumpara un produs sau serviciu. Aceasta vizeaza detalii precum ambalajul, plasarea pe raft sau publicitatea. Pentru a deveni analist/psiholog al comportamentului de cumparare sunt necesare insa studii de psihologie de specialitate si, probabil, de neurostiinta, antrolopologie sau sociologie.

Totusi, aceasta functie a aparut numai in ultimii ani si nu se practica foarte frecvent in cadrul retailerilor, desi cel mai mare avantaj ar fi pentru companiile globale care au relatii cu clientii din lumea intreaga, ce au background-uri, comportamente si preferinte diferite. “Cred ca la un moment dat toate brandurile se vor orienta catre consultanti fie in-house sau vor apela la experti externi”, mai spune Kate Nightingale.

Analist de date

Invatarea automatizata, prin intermediul computerelor si a robotilor, a devenit o parte integranta a industriei de moda, brandurile fiind din ce in ce mai interesate in a anticipa si a prezice ceea ce-si doresc clientii. Companiile din prezent incep sa renunte la analizele si statisticile simple si incep sa se orienteze catre proceduri si recomandari personalizate si individuale.

In prezent, mii de analisti lucreaza atat pentru marile branduri de fashion, cat si in cadrul start-up-urilor din acest domeniu, folosindu-se de invatarea automatizata si de alte metode cantitative pentru a obtine perspective bazate pe noi date de research in comportamentul clientilor.

"Cand un consumator cauta “rochie rosie Valentino”, vrea o rochie rosie apartinand brandului Valentino sau o rochie a brandului Red Valentino? Un analist de date iti poate raspunde la aceste intrebari”, spune Eddie Bell, care detine aceasta functie.

Pentru a lucra ca analist de date in domeniul modei, ai nevoie de background informatic, studii de specialitate din domeniul IT&C, dar si cunostiinte de fizica. "Aceste doua domenii au combinatia potrivita de algoritmi, matematica si pragmatism. Dar, in general vorbind, te poti baza pe orice fundal cantitativ, fie ca este vorba de biologie sau economie”, mai spune Eddie Bell.

Cercetator si dezvoltator de materii prime

In ultimii ani, mai multi giganti din industria de fashion, de la Nike la Lululemon, si-au dezvoltat noi tehnologii pentru a crea o noua generatie de materiale care sa imbratiseze stilul, performanta si sustenabilitatea propriilor produse.

“Tesaturile reprezinta inima industriei, spune Peter Logan, director tehnic la Lululemon, producator de echipamente sportive de calitate superioara. Progrese majore in dezvoltarea materiei prime au inceput sa aiba loc in 1958, cand piata a fost invadata de lycra si gore-tex, materiale ce au lovit acest sector. In ultimii ani s-au putut observa insa un val de inovatii in industria de moda, cum ar fi aparitia materialelor inteligente si a tehnologiei wearable.

In timp ce tesaturile inteligente inca sunt in faza de pionierat, ele reprezinta o piata in crestere, cu noi capacitati ce sigur vor juca un rol important in moda. De asemenea, ele au deschis o noua dezbatere in jurul valorii de imbracaminte si de sanatate. Pentru o cariera de dezvoltator de tesaturi, este necesar sa ai o diploma in stiinta textilelor sau in industria textilelor, insa daca ai inclinatie spre acest domeniu, exceptii se pot face.

Expert de sustenabilitate

Multe companii de fashion au inceput sa faca din sustenabilitate o prioritate, ceea ce inseamna ca investesc in productia sustenabila sau angajeaza consultanti al caror rol este de a se asigura ca firmele fac tot posibilul pentru a intregra practicile durabile si ecologice.

“Job-ul meu este de a cauta constant modalitati prin care sa incorporez mai multe materiale reciclabile in produsele noastre, sa realizez proiecte inovative despre impactul asupra planetei si sa dezvolt programe ca Fair Trade, cu impact direct pozitiv asupra oamenilor ce le realizeaza”, spune Rachel Cantu, vicepresedintele Patagonia, brand de imbracaminte outdoor ce si-a construit brandul pe sustenabilitate.

Pe masura ce consumatorii devin mai constienti de deciziile lor de cumparare, creste cererea companiilor de a fi capabili sa demonstreze transparenta radicala si o imbunatatire masurabile in impactul ecologic si social pe care il au. Adidas, Kering si H&M se numara printre brandurile de fashion cele mai sustenabile in 2016.

Stilist personal

Stilistul personal era odata un job rezervat celebritatilor si persoanelor mondene si bogate. Dar, odata cu dezvoltarea e-commerce-ului – 54% dintre consumatorii din lumea intreaga fac cumparaturi online saptamani, potrivit unui studiu PricewaterhouseCooper’s de anul trecut – retailerii tech-savy incearca sa democratizeze stilistul personal, la fel cum Uber a oferit fiecaruia un sofer privat.

"Intreaga experienta de cumparaturi devine mai putin tactila si mai impersonala", spune Shaunie Brett, directorul de styling personal al unui site de barbati, Thread. "Deoarece sunt tot mai multi cumparatori online, capacitatea de a oferi consultanta de specialitate si o nota personala trebuie sa existe in piata online”, mai spune acesta.

In ultimii ani, e-commerce-ul a facilitat intrarea pe piata de fashion a tot feluri de branduri. Drept rezultat, serviciile de consultanta online folosind algoritmi inteligenti pentru a oferi sfaturi de stil au capatat tot mai mare amploare.

Un bun stilist personal detine inteligenta emotionala si motivatia de a ajuta oamenii, mai degraba decat dorinta de se afirma in afacere, insa cea mai importanta calitate este gustul. Gustul este ceva ce nu se poate invata, este o trasatura innascuta, indiferent daca tocmai a absolvit studii de specialitate sau activeaza in industrie de peste cinci.

