Procesul de recrutare pentru un job poate fi unul extrem de riguros si de lunga durata. Cei mai multi angajatori au, in medie, 3 interviuri pentru a selecta dintre candidati pe cel care se potriveste cel mai bine cu postul scos la concurs. Pentru un candidat, poate fi frustrant sa treaca cu brio de primele interviuri, doar pentru a fi refuzat in faza finala. Daca vrei sa inveti cum sa te folosesti de mici tertipuri psihologice pentru a obtine o functie, atunci sfaturile de mai jos iti vor fi de mare folos:

Foloseste-te de tinuta pentru a face o impresie buna

Un sondaj realizat de Career Builder a aratat ca managerii sunt usor de influentat de culoarea pe care o poarta un candidat la interviu, dar si de stilul pe care acesta il abordeaza in tinuta sa. Astfel, candidatii castigatori sunt cei care poarta astfel de costume barbatesti la comanda, care proiecteaza o imagine profesionala si memorabila. Doar cand te uiti prin selectia de costume de culoare bleumarin iti dai seama cat de mult conteaza tinuta, mai ales atunci cand incerci sa impresionezi o persoana.

De asemenea, 23% dintre intervievatori recomanda sa porti haine in nuante de albastru, culoare care sugereaza ca esti adaptabil si lucrezi bine in echipa, iar alti 15% considera ca negrul sugereaza ca esti un lider innascut. De cealalta parte, 25% au afirmat ca portocaliul este cea mai neinspirata culoare pe care o poti alege.

Iata ce indica celelalte culori:

Gri: fire logica si analitica

Alb: fire organizata

Maro: o persoana responsabila, pe care te poti baza

Rosu: o fire puternica si competitiva

Verde, galben sau mov: o fire creativa

Incearca sa-ti programezi interviul la ora potrivita

Potrivit Glasdoor, cel mai bun moment pentru un interviu este martea, in jurul orei 10.30. Daca ti se ofera oportunitatea de a fi tu cel care stabileste ora la care mergi la interviu, incearca sa obtii aceasta ora. De regula, ar trebui sa eviti orele foarte matinale, pentru ca intervievatorul tau va fi inca preocupat de sarcinile pe care le are de rezolvat in acea zi. Pe de alta parte, un interviu programat in a doua parte a zilei inseamna ca interlocutorul tau va fi cu gandul la ora de plecare sau la ce are de facut cand ajunge acasa.

Nu merge la interviu in aceeasi zi cu candidatii puternici

Studiile arata ca intervievatorii isi fac evaluarile in functie de ceilalti candidati cu care au stat de vorba in ziua respectiva. Un studiu a demonstrat ca acei candidati care au fost intervievati la finalul unei zile cu multi candidati calificati au sanse reduse sa primeasca jobul. Daca se intampla sa stii cateva dintre persoanele care au mai aplicat pentru postul respectiv, incearca sa intri la interviu dupa cei mai slabi candidati, astfel incat sa iti cresti sansele de reusita.

Adapteaza-ti raspunsurile in functie de varsta intervievatorului

Ceea ce vrea intervievatorul tau sa auda depinde foarte mult de varsta acestuia. Unii apreciaza abilitatile tale concrete, in timp ce altii pun pret pe valorile dupa care te ghidezi si loialitatea ta fata de fostii angajatori.

Intervievatorii din Generatia Y (intre 20 si 30 de ani) - ia cu tine la interviu un portofoliu cu cele mai bune lucrari ale tale si pune accent pe abilitatile tale de multitasking.

Intervievatorii din Generatia X (intre 30 si 50 de ani) - arata ca esti creativ si vorbeste despre cum echilibrul din viata personala si cea profesionala este motivul pentru care ai avut succes pana acum.

Intervievatorii din Generatia Baby Boomers (intre 50 si 70 de ani) - demonstreaza ca muncesti din greu si arata-ti respectul fara de realizarile lor.

Intervievatorii din Generatia tacuta (intre 70 si 90 de ani) - vorbeste despre loialitatea si dedicarea ta la celelalte joburi pe care le-ai avut.

Tine-ti mainile in pozitia corecta

Limbajul tau non-verbal contribuie enorm la impresia pe care i-o lasi unui intervievator. De exemplu, o persoana care isi tine palmele la vedere inspira sinceritate si credibilitate, dar si incredere in sine. Pe de alta parte, cei care isi ascund mainile par ca au ceva de ascuns, in timp ce persoanele care au ticul de a bate cu degetele in masa dau semne ca sunt nelinistiti sau ca nu au rabdare. Mainile incrucisate arata ca nu esti suficient de deschis sau ca esti dezamagit, in timp ce un limbaj non-verbal foarte amplu si pronuntat ii va distrage atentia intervievatorului de la ce ai de spus.

De asemenea, un truc util este sa te folosesti de „efectul de cameleon”, adica sa imiti miscarile intervievatorului. Acesta este un semn ca esti interesat de discutie, ca nu minti si ca esti o persoana sociabila.

Tu ce strategii ai pentru a face o impresie buna la un interviu? Care dintre cele propuse de noi ti se pare mai eficienta?

Sursa foto: Shutterstock