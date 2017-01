Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti anunta organizarea selectiei pentru studentii care doresc sa munceasca pe teritoriul Germaniei, in timpul vacantei de vara (minim 2 luni). Iata conditiile in care te poti inscrie.

Pentru aceste pozitii isi pot depune candidatura studentii cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii si care au cunostinte bune/foarte bune de limba germana.

Pentru anul 2017, sunt disponibile 70 de locuri de munca in domeniul hotelier – gastronomic, in gastronomia de sistem (fast-food), in productia industriala si in domeniul serviciilor.

Studentii care au domiciliul in Bucuresti sau sunt inregistrati la o institutie de invatamant superior din acest municipiu, se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 12, corp cladire C, etaj 1, camera 15, sector 5, in vederea inregistrarii dosarelor.

