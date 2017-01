Credeai ca salariul tau depinde doar de activitatea ta profesionala? In realitate, si obiceiurile care nu tin de serviciu sunt importante.

Cand vine vorba despre succesul profesional, unul dintre cei mai importanti factori este disciplina ta personala, care nu tine doar de felul in care abordezi sarcinile de la job, ci si de alte obiceiuri. Daca aveai impresia ca reusitele tale de la serviciu depind doar de ce faci intre orele 9.00-17.00, trebuie sa stii ca nu doar ce faci in acest interval orar iti defineste succesul la locul de munca. Iata ce obiceiuri au oamenii cu un salariu mare:

1. Sportul influenteaza veniturile si succesul tau. Care este legatura dintre ele

Un studiu citat de publicatia americana Time a evidentiat faptul ca oamenii care fac sport au un salariu cu 9% mai mare decat cei sedentari. Activitatile sportive contribuie la reusitele de la serviciu pentru ca ajuta atat la scaderea nivelului stresului, cat si la un randament crescut in ceea ce priveste efortul intelectual.

Un hobby de acest fel te poate ajuta enorm in viata profesionala, iar in aceasta perioada sporturile de iarna sunt printre cele mai populare. O escapada de weekend iti poate limpezi gandurile si te poate ajuta sa te intorci cu forte proaspete. E de ajuns sa te inarmezi cu una dintre aceste placi de snowboard si sa iti aloci putin timp pentru a te pune in miscare si pentru a te deconecta. Explicatiile pentru care cei care fac miscare au salarii mai mari sunt simple – sunt mai disciplinati, au mai multa energie, sunt mai sanatosi si se pot concentra mai bine.

2. Citesc in fiecare zi atat lucrari din domeniul lor de activitate, cat si carti din alte arii

Lectura este un obicei pe care il au in comun cei mai de succes oameni din lume, scriu cei de la Business Insider. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Elon Musk sunt printre cei mai puternici si mai bogati oameni de pe planeta si de fiecare data cand au fost intrebati care este secretul succesului lor au dat ca raspuns lectura constanta si obiceiul zilnic de a citi.

3. Un somn bun face minuni pentru puterea ta de concentrare

A devenit foarte popular obiceiul de a dormi 5-6 ore pe noapte, insa adevarul este ca persoanele care ating succesul nu au parte de nopti nedormite. Potrivit lui Tom Corley, americanul care si-a petrecut 5 ani intervievand peste 200 de persoane cu venituri substantiale, somnul este un factor esential in ceea ce priveste succesul financiar.

89% dintre persoanele intervievate de Corley au marturist ca dorm mai mult de 7 ore in fiecare zi. Albert Einstein, de pilda, obisnuia sa doarma 10 ore pe noapte.

4. Eforturi constante si zilnice pentru perfectionarea abilitatilor de comunicare

Oamenii care reusesc sa acceada la functii bine platite au abilitati sociale deosebite. Ei stiu sa comunice si invata in fiecare zi cum sa faca fata unor situatii deosebite. Ei stiu cum sa abordeze anumite probleme si cum sa le duca la rezolvare. Calitatile acestea nu sunt nicidecum innascute, ele necesita un efort permanent din partea ta, se pot invata cu efort sustinut si constant. Persoanele cu functii de conducere si cu salarii pe masura functiilor stiu cum sa comunice cu cei din jur, stiu sa se adapteze interlocutorului si lucreaza la asta in fiecare zi.

Ce alte obiceiuri crezi ca mai au angajatii cu venituri mari?

