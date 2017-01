Numarul patronilor din Romania a scazut de la an la an, astfel ca doar in ultimii zeci ani, in intervalul 2006-2016, cifra s-a redus aproape la jumatate, ajungand ca mai putin de 85.000 de persoane sa detina acest statut. Astfel, in tara noastra, mai putin de 1% din populatia activa detine o unitate cu angajati, potrivit datelor Institutul National de Statistica (INS).

Potrivit Institutul National de Statistica, patron este persoana care-si exercita ocupatia (meseria) in propria sa unitate (intreprindere, agentie, atelier, magazin, birou, ferma etc.), pentru a carei activitate are angajati unul sau mai multi salariati. In aceasta categorie sunt inclusi si patronii care sunt, in acelasi timp, salariati in intreprinderea proprie, ca si titularii de contracte de locatie de gestiune sau de concesiune care folosesc salariati.

In Romania un numar de 8,52 de milioane de persoane erau ocupate pe piata muncii, la jumatatea anului 2016, iar cea mai mare parte dintre acestea erau salariati in companii, respectiv 6,15 milioane de persoane.

Populatia ocupata cuprinde toate persoanele de 15 ani si peste care au desfasurat o activitate economica producatoare de bunuri sau servicii de cel putin o ora (cel putin 15 ore pentru lucratorii pe cont propriu si lucratorii familiali neremunerati din agricultura anterior anului 2011) in perioada de referinta (o saptamana), in scopul obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in natura sau alte beneficii.

Cum a scazut numarul de patroni in 10 ani

Chiar daca intreaga populatie ocupata din Romania s-a redus in ultimii 10 ani, numarul patronilor a scazut dramatic, cu circa 45%. Astfel, daca la nivelul anului 2006 era inregistrate peste 150.000 de persoane cu acest statut, aceasta cifra a scazut sub 100.000 in anul 2014, pentru ca sa ajunga la mai putin de 85.000 de persoane in 2016, adica sub 1% din totalul populatiei ocupate.

An Numar de patroni Total populatie ocupata 2006 150.410 9.321.197 2007 136.798 9.352.472 2008 127.221 9.259.002 2009 132.583 8.952.355 2010 115.200 8.712.829 2011 101.437 8.528.149 2012 106.486 8.605.052 2013 108.394 8.549.132 2014 98.618 8.613.739 2015 96.002 8.535.386 2016 (semestrul al II-lea) 84.862 8.526.483

Cei mai multi patroni sunt barbati (61.200), in timp ce mai putin de o treime sunt femei, respectiv 23.600 de persoane.

Patroni pana in 25 de ani

DIntre cei 85.000 de patroni din Romania, cei mai multi au varste cuprinse intre 36 si 45 de ani, respectiv 43.000 de persoane, urmatoarea categorie ca pondere fiind cei cu varste intre 50-64 de ani (21.400 de patroni).

In acelasi timp, 17.600 dintre acesta au intre 25 si 34 de ani, iar putin peste 2.000 de patroni au varste cuprinse intre 15 si 24 de ani. De asemenea, aproape 800 de romani cu varste de peste 65 de ani sunt patroni ai unei companii si au angajati.

Tot in intervalul 2006-2016, numarul de salariati, care se ridica la 6,14 milioane de persoane la nivelul anului 2006, a scazut in anii de criza pana la un minim de 5,65 milioane de angajati in 2010, insa si-a revenit si a ajuns din nou la 6,14 milioane in 2016.

Pe langa patroni, in Romania mai sunt si lucratorii pe cont propriu, adica acele persoane care au un business, insa nu au alti angajati. Si numarul acestora a scazut in ultimii 10 ani, insa nu la fel de puternic, reducandu-se cu doar 14%, de la 1,8 milioane de persoane la 1,5 milioane de persoane.

Sursa foto: Brian A Jackson, Shutterstock