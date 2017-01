Un an nou iti ofera intotdeauna oportunitati pentru un nou inceput, iar pentru a avea succes in ceea ce faci trebuie sa scapi de unele obiceiuri care nu te-au ajutat cu nimic. In continuare sunt relatate zece lucruri pe care ar trebui sa le lasi in urma pentru a fi mai puternic, mai fericit si pentru a avea mai mult succes in 2017.

Frazele “Nu pot sa fac..”, “Nu ma pricep la..” sau “Nu stiu cum sa..” impiedica creierul nostru sa se concentreze pe abilitatile noastre. Potrivit Entrepreneur, avand aceste fraze in gand ne concentram mai mult pe neajunsuri, decat pe lucrurile importante care ne ajuta sa excelam. Ar trebui sa scoatem in evidenta dorinta de a invata si de a utiliza punctele forte pentru a ne dezvolta abilitatile.

1. Amani realizarea obiectivelor

Te-ai gandit sa mergi in deplasare, sa schimbi locul de munca sau sa incepi propria afacere? Nu ar trebui sa lasi obiectivele deoparte, ci din contra sa gasesti modalitati de a le atinge. Daca intr-adevar iti doresti sa ai mai mult succes ar trebui sa actionezi si sa nu mai amani realizarea obiectivelor de pe o zi pe alta.

2. Te gandesti la trecut

Cu totii avem momente in care ne intrebam “Ce-ar fi fost daca?”. Secretul e sa nu te mai gandesti la lucrurile care s-au intamplat deja si nu mai poti schimba nimic. Cel mai bine ar fi sa te axezi pe lucrurile din viitor, iar cele din trecut sa le consideri greseli din care ai invatat. Investeste timp in modelarea propriului viitor daca iti doresti sa ai succes in viata.

3. Te gandesti doar la tine

Lumea devine din ce in ce mai conectata si are mai multe relatii stranse. Actiunile si cuvintele tale au un impact asupra altor persoane. Ajuta-i si pe cei din jurul tau, intoarce un bine comunitatii care te-a inspirat si citeste despre ce se intampla in alte parti ale lumii.

4. Faci totul singur

A fi independent si a actiona de unul singur sunt trasaturi admirabile la o persoana, dar nu trebuie sa faci mereu totul singur. Cei care cer ajutorul altor persoane nu doar fac lucrurile mai eficiente, ci si reduc probabilitatea de a esua. Vei construi relatii puternice care te vor ajuta sa te dezvolti si sa experimentezi lucruri noi.

5. Construiesti relatii nepotrivite

Fii curajos si spune "Nu" atunci cand vezi ca cineva doar profita de relatia pe care o are cu tine. Inceteaza sa mai ai relatii cu cei care iti consuma energia si timpul, fara a contribui la succesul tau.

6. Lucrezi si la pranz

Corpul tau are nevoie de hrana adecvata pentru a te mentine in forma. Ar trebui cel putin 30 de minute sa faci pauza pentru a lua pranzul. Creierul tau are nevoie de o pauza de la toate gandurile legate de munca ca sa te mentii productiv si concentrat.

7. Esti dezordonat

Organizarea nu vine in mod natural pentru noi toti, cu toate acestea, daca biroul de lucru arata ca si cum a fost lovit de o avalansa de hartie, ar trebui sa gandesti minimalist in acest caz. Daca vei avea totul bine organizat, vei fi surprins de cat de usor poate fi gestionat volumul de munca de zi cu zi.

8. Nu profiti de timpul liber

Dupa cateva saptamani obositoare de munca esti tentant sa-ti petreci timpul liber lenevind in casa. Dar, timpul e finit si ar trebui sa profiti la maxim de el. Sunt o multime de locuri noi care merita vizitate si la fel de multe lucruri pe care ai putea sa le experimentezi.

9. Prea putine ore de somn

Uneori stai pana tarziu si raspunzi la e-mailuri sau faci alte lucruri pentru munca crezand ca asa vei fi mai productiv, de fapt, faci exact opusul. Noptile nedormite pot cauza, atat probleme de sanatate, cat si deterioarea performantei si a functiilor cognitive.

10. Ai asteptari mari

Persoanele ambitioase care au obiective mari sunt constiente ca realizarea acestora va fi de lunga durata si va implica o succesiune de etape. Trebuie sa investesti timp si sa depui efort pentru a ajunge cat mai aproape de obiectivele stabilite.

Sursa foto: Ollyy, Shutterstock.com