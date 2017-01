Comportamentul uman inconstient are o limba proprie, iar cuvintele interpretate nu sunt intotdeauna cele mai bune. Potrivit Forbes, aceste comportamente au devenit probabil o parte integranta a fiintei umane si pot fi obstacole considerente pentru cariera fiecaruia.

Cum tratezi ospatarii si receptionerii

Modul in care tratezi ospatarii si receptionerii a devenit un indicativ comun la un interviu pentru un job. Modul in care interactionezi cu personalul din departamentul relatiilor cu clientii poate fi privit de intervievatori ca modul in care tratezi oamenii in general. La fel de importante sunt si pranzurile de afaceri, nu conteaza cat de frumos arati la masa, oamenii vor fi mai atenti la comportamentul pe care-l ai fata de altii.

Cat de des iti verifici telefonul

Este deranjant atunci cand cineva se uita la telefon in mijlocul unei conversatii. Procedand astfel, transmiti o lipsa de respect, atentie si abilitati de ascultare. Cu exceptia cazului in care este o urgenta, de aceea este bine sa avem telefonul langa noi, dar asta nu inseamna ca trebuie sa stam cu ochii doar in ecranul telefonului. Un studiu de la Universitatea Elon sustine ca, atunci cand te uiti la telefon in timpul unei conversatii scazi, atat calitatea, cat si cantitatea interactiunii fata in fata.

Obiceiurile repetitive atunci cand ai emotii

Momentele in care iti atingi fata sau te joci cu degetele indica faptul ca ai emotii si nu detii control asupra corpului tau. Conform unei cercetari realizate de Universitatea din Michigan, aceste obiceiuri emotionale apar cel mai des la persoanele perfectioniste atunci cand sunt dezamagite sau plictisite.

Strangerea de mana

Este ceva obisnuit ca oamenii atunci cand fac cunostinta cu cineva sau isi iau la revedere se strang de mana. Un studiu realizat de Universitatea din Alabama a aratat ca, desi nu poti elabora o ipoteza despre competenta cuiva bazata pe strangerea de mana, poti identifica cu precizie trasaturile de personalitate. Studiul a aratat ca o strangere de mana ferma poate defini o persoana mai extrovertita si mai putin timida.

Cat timp iti ia sa pui o intrebare

Sunt mai multe tipuri de oameni, cei care doar vorbesc despre ei insisi fara oprire si cei care dau doar intrebari, fara a impartasi detalii din viata lor. Persoanele care reusesc sa aiba un echilibru intr-o conversatie vor avea mai mult succes.

Intarzierea

Cand intarzii oamenii incep sa creada ca nu ai respect si esti dezinteresat de ce se intampla in acel moment. Contrar acestor informatii, un studiu al Universitatii de Stat din San Diego a prezentat intarzierea ca fiind un obicei pentru persoanele care fac mai multe lucruri in acel timp. Pentru a nu face presupuneri gresite cel mai bine e sa intrebi motivele intarzierii.

Contactul vizual

Cheia contactului vizual este echilibrul. Desi este important sa mentii contactul vizual, poate fi perceput ca fiind agresiv si infiorator. In acelasi timp, daca mentii un contact vizual doar pentru o mica parte a conversatiei s-ar putea sa pari dezinteresat, timid sau jenat. Studiile arata ca mentinerea contactului vizual pentru aproximativ 60% din conversatie tinteste un echilibru corect si te face sa arati interesat, prietenos si de incredere.

Sursa foto: Shutterstock.com