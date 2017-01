Orice companie si-a stabilit un set de valori dar asta nu inseamna ca si functioneaza in acord cu ele. E vorba despre acele valori care formeaza si consolideaza fundatia pentru o echipa prolifica si o cultura organizationala puternica. Cel mai frecvent, din pacate, acestea se pierd in hatisul de activitati extra care sunt procesate automat fara a se constientiza abaterea de la prioritatile organizatiei.

Cheia pentru a reactiva valorile organizationale este sa fie convertite in exemple concrete de conduita. Modeland si recompensand comportamente care isi demonstreaza contributia la valorile companiei, li se aminteste constant angajatilor ce urmareste organizatia si ce poate fi facut mai bine pentru ca ea sa functioneze, in permanenta, dupa acele principii. In plus, aceste comportamente ii ajuta pe angajati sa aiba mereu o idee clara despre standardele companiei si cum se pot ei incadra in ele.

Iata care sunt cele 3 metode prin care poti sa readuci la viata valorile care zac in homepage-ul site-ului companiei.

1. Integreaza valorile in procese concrete

Cel mai bun mod de a da viata valorilor organizatiei este sa nu le lasi sa atarne inramate pe un perete, ci sa le folosesti zi de zi.

Spre exemplu, una dintre valorile companiei de software Vmware este sa daruiasca mai mult. Valoarea nu se rasfrange doar asupra clientilor si a serviciilor, ci si a angajatilor, deci intern. Compania ofera angajatilor sai mai mult timp liber platit (40 de ore pe an) cu conditia ca acesta sa fie investit in activitati de voluntariat. Actiunile de voluntariat, la randul lor, sunt o alta forma de a darui mai mult si sunt un exercitiu concret care insuseste angajatilor filosofia organizationala.

Un exemplu mult mai puternic este cel al companiei producatoare de bijuterii The Giving Keys. Si-au constuit identitatea brandului in jurul valorii lor centrale - cea de a darui, pe care vor sa o imprime nu doar asupra culturii interne ci asupra lumii. The Giving Keys au un model de recrutare unic care are un impact social important - fiecare produs cumparat sustine crearea de locuri de munca in companie pentru oameni ai strazii.

2. Angajeaza candidati care sunt compatibili cu valorile companiei

Ca sa ai o echipa care functioneaza dupa codul moral al companiei, e nevoie ca acesta sa fie expus clar inca din momentul primului contact – recrutarea. O metoda facila de a comunica valorile unei companii este configurarea unui profil de LinkedIn foarte explicit care sa permita candidatilor sa-si evalueze compatibilitatea inainte chiar de interviu. Nu este obligatoriu ca un candidat eligibil prin expertiza sa functioneze dupa principii similare iar angajarea lui poate duce, in scurt timp, la o ruptura in cultura organizationala, cu impact asupra functionarii intregii companii.

O descriere explicita a tipului de activitate si a valorilor, asa cum vedem, de exemplu, pe profilul companiei Arabesque, creste sansele contactului cu acei candidati care sunt compatibili atat cu profilului profesional dar si cu valorile companiei.

3. Recompenseaza si promoveaza valorile

Cel mai la indemana lucru pe care un manager poate sa il faca pentru a promova valorile companiei pe care o reprezinta este sa recunoasca public meritele celor care sunt aliniati complet cu ea. O practica comuna este atribuirea titlului de „angajatul lunii“ , comunicandu-i meritele in newsletterul companiei, pe blog sau intr-un review de final de luna. Trimestrial, te poti gandi si la altfel de beneficii pentru angajatii care ies in evidenta prin punerea in practica a valorilor organizatiei. Cu beneficii de ambele parti sunt oportunitatile de dezvoltare profesionala pe care le poti darui – poate prezenta la un seminar exclusivist cu un guru din domeniu sau niste cursuri de dezvoltare profesionala.

Cum procedeaza compania in care lucrezi pentru a impregna valorile sale in procesele de lucru si în valorile angajatilor?

Sursa foto: shutterstock.com/Syda Productions shutterstock/ lipiks