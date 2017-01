Orice om de business, cel putin o data in viata, trebuie sa aiba curajul si sinceritatea de a-si spune: „Am nevoie de un sfat, am nevoie de cineva care stie mai bine decat mine ce am de facut, am nevoie de cineva care a parcurs deja drumul pe care eu ma aflu.” Maturitatea unui antreprenor, lider sau manager vine odata cu momentul in care isi da seama si accepta ca are nevoie de ajutorul unei persoane cu experienta, conform Revistei CARIERE.