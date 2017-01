Elon Musk a fost mereu o fire ganditoare si inventiva. In copilarie avea momente in care se deconecta mereu de la realitate si pica pe ganduri, lucru care i-a cam inspaimantat pe parintii sai. A fost mereu inventiv si a descoperit modalitati prin care sa faca bani. Mai jos puteti descoperi 9 lucruri mai putin cunoscute despre el, conform entrepreneur.com.

1. Parintii lui au crezut ca este surd

In copilarie, Elon Musk obisnuia sa aiba momente cand privea in gol si nu avea nicio reactie atunci cand parintii lui vorbeau cu el, ceea ce i-a facut pe acestia sa creada ca este surd. I-au fost scosi si polipii nazali, dar nu s-a observat nicio diferenta. S-a dovedit ca visa cu ochiii deschisi. Mama sa a declarat ca acesta pica deseori pe ganduri si parea deconectat de la realitate, insa acum nu mai este ingrijorata de acest obicei al lui, deoarece stie ca probabil se gandeste la crearea unei noi rachete sau lucruri de acest gen.

2. A creat un joc video la 12 ani

Se numeste Blastar, iar Musk, avand 12 ani in acel moment, a primit 500 de dolari atunci cand jocul a fost publicat in revista sud africana "PC and Office Technology". In 2015, un inginer software de la Google a refacut codul pentru a functiona in HTML5. Subiectul jocului este de a distruge o nava extraterestra plina cu arme de distrugere in masa.

3. S-a intretinut in perioada colegiului cu ajutorul petrecerilor

In timp ce studia la Universitatea din Pennsylvania, Elon Musk tinea petreceri la care punea o intrare de 5$. Banii obtinuti il ajutau sa isi plateasca chiria. Pe perioada petrecerilor, acesta nu consuma alcool pentru a avea grija ca lucrurile sa nu scape de sub control. In timpul unei petreceri a avut parte de o vizita surpriza a mamei sale.

4. Elon Musk a renuntat la facultate

In 1995, Musk s-a inscris la facultatea Standford pentru a studia fizica. Dupa o perioada scurta a parasit facultatea si a fondat compania Zip2, fiind atras de potentialul internetului de a schimba societatea.

5. Este tatal a 5 copii

Elon Musk are 5 copii cu fosta sa sotie, Justine Wilson, gemenii Griffin si Xavier nascuti in 2004 si tripletii Damian, Saxon si Kai nascuti in 2006. Cuplul a mai avut un baiat numit Nevada, nascut in 2002, care din pacate a decedat la varsta de 10 saptamani.

6. Tony Stark l-a avut pe Elon Musk drept model pentru rolul sau din Iron Man

Robert Downey Jr s-a inspirat din viata lui Elon Musk pentru a interpreta personajul Tony Stark in seria Iron Man. In 2007, Downey a fost invitat de Elon Musk la un tur al sediului SpaceX. Directorul filmului Iron Man, Jon Favreau, a declarat dupa lansarea primului film ca interpretarea lui Downey Junior a fost inspirata din viata lui Elon Musk.

7. A fost aproape de faliment

Din cauza crizei economice mondiale si a divortului costisitor pe care l-a avut cu prima sa sotie, Musk a ajuns sa supravietuiasca cu ajutorul impruturilor de la prieteni. Acest a pariat toti banii sai din acel moment, 35 de milioane de dolari, pe Tesla si se pare ca a fost o alegere inspirata, avand in vedere ca in acest moment compania valoreaza 33,4 miliarde de dolari.

8. Este fan James Bond

Filmele cu James Bond i-au marcat copilaria. In 2013, Elon Musk a chelutit 866,000 de dolari la o licitatie pentru masina-submarin Lotus Esprit din filmul apartinand seriei 007, “The Spy Who Loved Me (1977).

9. Isi doreste colonizarea planetei Marte

In aparitia sa la un show televizat, moderatorul l-a rugat sa impartaseasca ideile sale privind colonizarea planetei Marte. Elon Musk a vorbit despre un prim plan, acela de a incalzi planeta prin intermediul armelor nucleare.

