Totodata, OLX lanseaza o sub-sectiune speciala in care utilizatorii pot solicita joburi angajatorilor de pe platforma, in functie de specializarea lor.

Odata cu noile actualizari aduse categoriei "locuri de munca", OLX propune angajatorilor si un serviciu premium prin care acestia au acces la pachete personalizate pentru publicarea mai multor anunturi cu posturile disponibile.

In functie de numarul anunturilor incarcate, preturile variaza intre 3,31 euro si 3,71 euro pentru fiecare job listat, avand o valabilitate de o luna.

Serviciul premium ofera si avantaje suplimentare angajatorilor, precum accesul la consultanta telefonica cu un specialist OLX, statistici detaliate de pana la 90 de zile sau filtre de cautare a anunturilor direct din cadrul contului. La acestea se adauga introducerea logo-ului companiei in oferta prezentata si posibilitatea directionarii vizitelor catre site-ul companiei.

Pentru utilizatorii privati, folosirea sectiunii ramane gratuita, acestia putand publica pana la doua anunturi la fiecare 30 de zile.

In prezent, categoria "Locuri de munca" a OLX este accesata de mai mult de doua milioane de utilizatori in fiecare luna si intermediaza peste unmilion de interactiuni intre angajati si angajatori. Media de anunturi active din aceasta categorie in ultimul semestru a fost de peste 60.000 lunar.

Sursa foto: one photo, Shutterstock