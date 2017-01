Aproximativ 215 specialisti – cercetatori, ingineri si tehnicieni – vor lucra la ELI-NP in 2019. In prezent 100 de salariati lucreaza in zona de cercetare-dezvoltare, dintre care 30 de straini si 30 de romani reveniti din strainatate. Angajarea acestora insa a fost o provocare pentru conducerea Institutului de la Magurele. Intr-o tara in care „migratia creierelor” este inca un fenomen de masa, domeniul cercetarii ar putea fi incurajat mai mult, conform Revistei CARIERE .

Piata muncii in cercetare este globala. Piata muncii din Romania insa trebuie adaptata la nivel legislativ si procedural la acest tip de profesie, in scopul stimularii si incurajarii specialistilor de a veni in tara noastra, dupa cum apreciaza profesorul Nicolae Zamfir, directorul proiectului Extreme-Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) de la Magurele: „Acest gen de meserie este incompatibil cu formalitatile excesive impuse de reglementarile incidente unei angajari in Romania.” La angajarea unui cercetator apar tot felul de situatii generate de dispozitiile legale referitoare la recunoasterea studiilor urmate in strainatate, privind comunicarea posturilor vacante catre agentiile judetene de somaj, precum si legate de dispozitiile privind obtinerea avizului de incadrare in munca de la Inspectoratul General pentru Imigrari, in cazul strainilor.

Citeste articolul integral pe Revistei CARIERE.

Sursa foto: Shutterstock/ Rawpixel.com