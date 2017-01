Antreprenorii care nu tin cont de trenduri ar putea pierde anul acesta nu doar profit, ci si sansa de a avansa in anii urmatori. Pentru orice tip de afacere este foarte important sa tina pasul cu vremurile, cerintele pietei si schimbarile care se produc in mediul de afaceri, insa businessurile mici ar trebui sa urmareasca aceste tendinte cu si mai multa atentie. Iata care sunt trendurile anului in ceea ce priveste afacerile mici:

1. Externalizarea facuta in mod inteligent. Ce strategie devine tot mai populara

Externalizarea nu este neaparat un trend nou, insa anul acesta devine aproape o regula, mai ales pentru firmele mici. Cu numeroase avantaje pentru un business, externalizarea poate sa cuprinda de la servicii de HR pana la gestionarea unor bunuri. Si in cazul autoturismelor pe care le utilizeaza o companie se poate vorbi despre externalizare, si inca una foarte avantajoasa.

Firma nu mai plateste RCA-ul, reviziile, reparatiile si nu este niciodata privata de automobil atunci cand acesta se defecteaza din diverse motive. De toate acestea au uita deja companiile care au apelat la leasingul operational, iar in acest articol complet poti vedea de ce este acest tip de leasing profitabil pentru o compania. In el vei gasi informatii relevante despre impactul pozitiv pe care il are acest instrument asupra cheltuielilor, dar si asupra desfasurarii proceselor de zi cu zi, deoarece angajatii nu mai trebuie sa se ocupe de gestionarea masinilor – acte, asigurari etc. Nu e de mirare, asadar, ca numarul firmelor care apeleaza la leasingul operational creste de la an la an.

2. Apropierea de clienti devine esentiala

Clientii nu mai sunt o masa anonima, ei devin oameni despre care compania stie cat mai multe lucruri si devin tot mai importanti pentru o firma, noteaza cei de la Entrepreneur. Mai mult decat atat, cum in prezent orice client nemultumit poate deveni un adevarat pericol pentru imaginea firmei, este esential ca ei sa fie mereu multumiti si mereu pregatiti sa laude serviciile de care beneficiaza.

In prezent, un client nemultumit poate atrage un val de publicitate negativa, pentru ca orice nemultumire poate fi facuta publica pe retelele de socializare, iar daca postarea este suficient de populara, inclusiv mass-media o poate prelua, ducand la o adevarata criza. Este, asadar, extrem de important ca fiecare client sa fie multumit si este cu atat mai important pentru afacerile mici sa acorde mai multa atentie clientilor, pentru ca ei pot deveni promotori puternici ai brandului.

3. Automatizarea si folosirea tehnologiei pentru procesele de zi cu zi devin imperative

In 2017, solutiile vin sub forma unor programe si aplicatii menite sa automatizeze procesele. Cu cat personalul este eliberat de task-uri repetitive si consumatoare de timp si se poate concentra pe lucruri cu adevarat importante, cu atat mai repede se va vedea si evolutia.

Traim intr-o lume in care mai nimic nu se mai face cu foaia si creionul si indiferent cat de conservator ai fi, trebuie sa tii cont de trenduri si de avansul tehnologiei, pentru a avea un serviciu si un produs care sa faca o competitie reala marilor businessuri. Indiferent de domeniul afacerii, tehnologia joaca un rol important si ajuta enorm la bunul mers al activitatii.

Acestea sunt doar trei dintre trendurile pe care orice antreprenor trebuie sa le aiba in vedere pentru anul acesta, insa ele nu sunt singurele. Tu ai mai observat si alte tendinte care par sa prinda contur anul acesta?

Sursa foto: Stock Rocket/Shutterstock, lassedesignen/Shutterstock