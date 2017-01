Fie ca iti place sau nu, modul in care alegi sa te imbraci la un interviu de angajare are efect asupra rezultatelor intalnirii cu angajatorul. Chiar daca poate parea stresant sa alegi tinuta potrivita, lucrurile nu sunt atat de complicate, iar ceea ce trebuie sa retii este ca succesul sta in detalii. Acorda atentie tinutei si vei reusi sa faci o impresie bune celorlalti, asigurandu-i astfel ca esti interesat de job. Iata cum te poti imbraca astfel incat sa te asiguri ca iti adjudeci interviul.

Este important sa alegi cu atentie hainele cu care participi la un interviu de angajare pentru ca primele lucruri pe care le observa angajatorii sunt detaliile legate de tinuta. Daca nu le place ceea ce vad, este posibil sa ia o decizie care nu te va avantaja in legatura cu candidatura ta.

Un studiu Workopolis arata ca 5% dintre deciziile de angajare sunt luate in primul minut al interviului, iar aproximativ 30% in primele cinci minute. Rezultatele studiului confirma ca prima impresie conteaza, iar prezentandu-te intr-o tinuta corespunzatoare iti poti creste sansele la succes, scrie CareerAddict.

Daca nu esti sigur in ce te poti imbraca la urmatorul interviu, trebuie sa stii ca tinuta aleasa trebuie sa tina cont de trei aspecte:

1. Cine este angajatorul?

O companie este progresiva daca oamenii care o conduc au, la randul lor, aceasta calitate, iar regulile din cadrul organizatiei sunt stabilite pentru a sustine progresul. Aceste reguli arata cat de strict este un angajator si arata daca acesta tolereaza anumite comportamente, cum ar fi un cod vestimentar mai lejer. Astfel, un candidat trebuie sa fie flexibil in a se adapta oricarui stil l-ar putea avea angajatorul, mai ales daca isi doreste cu adevarat acea pozitie.

2. Cum sunt cultura si mediul de lucru?

Inainte de a merge la interviul de angajare asigura-te ca stii detalii despre companie si despre cei cu care te vei intalni. Doar asa poti evita sa mergi in blugi si tricou, cand toti ceilalti vor fi la costum. Acesta este unul dintre cele mai importante motive pentru care ar trebui sa citesti despre companie inainte sa mergi la intalnire. Daca reusesti sa te prezinti aratand ca deja integrat in companie, iar tot ceea ce spui ofera referinte organizatiei, atunci iti cresti sansele de a primi jobul.

3. In ce industrie lucrezi?

Fiecare industrie are caracteristici diferite in ceea ce priveste modul in care angajatii se imbraca sau se poarta la locul de munca. In industriile traditionale, precum finante, servicii juridice, contabilitate sau afaceri, un costum clasic este tinuta cea mai potrivita atat pentru barbati cat si pentru femei. Daca vrei sa lucrezi intr-o industrie creativa, precum publicitate, design, mass-media sau arte, regulile nu sunt atat de stricte, insa si aici este indicat sa il intrebi pe angajator care este codul vestimentar.

Tinuta pe care alegi sa o porti are un efect imediat asupra starii tale generale, asupra increderii si asupra impresiei create in timpul interviului. Asa ca ideea este sa te imbraci asa cum vrei sa te simti. Vrei sa te simti mai increzator in puternic? Atunci trebuie sa porti haine care sa iti permita sa simti ca detii controlul.

In timp ce ideea de mai sus este una generala, barbatii si femeile au optiuni stilistice diferite, si este important de evidentiat aceste aspecte. Iata cateva reguli de urmat in ceea ce priveste tinuta ideala la un interviu de angajare:

Reguli de tinuta pentru barbati

Costumul traditional nu este necesar intotdeauna, atata timp cat aleg sa poate haine smart sau smart-casual. Pentru anumite industrii, s-ar putea sa fie necesar costumul clasic, insa studiile de profil arata ca acesta si-a mai pierdut din popularitate si este adesea inlocuit cu succes de tinutele smart-casual.

Barbatii pot purta la interviurile de angajare:

- un costum conventional de culoare inchisa, cu camasa alba sau bleumarin ori gri, la care pot adauga o cravata discreta.

- pantofi negri, neaparat lustruiti, si sosete de culoare inchisa.

- curea

Trebuie sa evite:

- blugi sau pantaloni sport

- haine si sosete sport

- parul nearanjat

- prea mult aftershave

Cand vine vorba despre doamne, acestea au mai multe optiuni in ceea ce priveste tinuta pe care o pot adopta la un interviu de angajare. Iata cum te poti imbraca daca esti femeie si vrei sa adjudeci un job:

- un costum clasic de culori inchise, cu o camasa alba sau de culori deschise;

- un sacou cu fusta pana la genunchi si camasa deschisa la culoare;

- o rochie pana la genunchi de culoare inchisa;

- un accesoriu discret in par sau la jacheta;

La polul opus, trebuie sa evite sa poarte prea mult machiaj, prea mult parfum, prea multe bijuterii, fuste scurte sau tocuri inalte, blugi sau pantaloni, iar parul trebuie intotdeauna sa fie aranjat.

Alegerea tinutei nu ar trebui sa iti ia mult timp daca ai o idee despre ce ar trebui sa porti. Trebuie sa tii cont de faptul ca un rol important in impresia pe care o creezi o au culorile hainelor. De exemplu, rosu poate sa iti creasca nivelul de incredere, insa pentru angajator poti parea agresiv.

Daca ai tatuaje sau piercing-uri, cea mai buna idee este sa nu le scoti in evidenta la interviu. Studiile arata ca astfel de accesorii pot avea o influenta semnificativa asupra deciziei angajatorului, care nu este neaparat pozitiva. Majoritatea angajatorilor sunt conservatori si este mai bine sa fii precaut.

Un ultim sfat este legat de faptul ca orice ai alege sa porti la interviul de angajare, este important sa te simti confortabil. In haine stramte nu te vei simti confortabil si vei parea chiar mai stresat.

Asadar, specialistii in piata muncii arata ca daca vrei sa obtii jobul la care mergi la interviu, trebuie sa aloci timp alegerii tinutei potrivite.

Sursa foto: baranq, Shutterstock