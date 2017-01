Acum cateva zile, am cunoscut un pilot al companiei Ryanair in Bucuresti. Acest comandant era pasionat de zbor si isi iubea slujba. Un om fericit la prima vedere, dar, cand a inceput sa vorbeasca despre Ryanair, nu a avut cuvinte de lauda despre CEO-ul lui, Michael O’Leary, conform Revistei CARIERE .

Stiu ca O’Leary are in industria aeriana o reputatie de persoana obraznica si cu un discurs vulgar. Multi il descriu ca fiind arogant si dispus sa faca afirmatii pe care mai tarziu sa le contrazica singur. Dar acest comandant a avut inca o remarca ce reprezenta cea mai mare problema pentru el: nu avea incredere in CEO-ul sau. Il vedea ca pe un pericol pentru viitorul companiei.

Cand am auzit povestea lui, m-am gandit si la Barometrul despre Incredere Edelman 2017, care dezvaluie declinul increderii la nivel global. Aceasta cercetare a relevat ca CEO-ul inregistreaza acum cel mai scazut nivel de credibilitate din toate timpurile.

Sursa foto: Shutterstock/ Rawpixel.com