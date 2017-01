Anul 2017 se preconizeaza a fi un an mai bun ca 2016, pentru piata muncii din Romania, o spun specialistii din piata munciii. Daca esti in cautarea unui loc de munca trebuie sa stii ca angajatorii se vor uita in principal la candidatii care poseda urmatoarele calitati.

Potrivit unui studiu eJobs, candidatii cu aptitudini tehnice vor fi printre cei mai cautati candidati pe piata muncii in 2017, pe masura ce a patra revolutie industriala isi face tot mai mult simtita prezenta, determinand chiar si domeniile de activitate traditionaliste sa se adapteze noilor tehnologii.

Specialistii de date, dezvoltatorii de aplicatii mobile si administratorii de baze de date vor fi, de asemenea, la mare cautare, se arata in studiu. Tendinta va fi pusa pe seama faptului ca mai multe companii vor incepe sa isi dezvolte identitatea prin aplicatii mobile, vor intra pe segmentul de vanzari online si vor fi tot mai interesate sa analizeze comportamentele consumatorilor. Exemple de domenii care evolueaza in acest sens sunt cel Medical, cel Financiar, Retail si chiar si Resurse Umane.

Top 6 abilitati cerute de companii

Cloud Computing

Analiza Statistica

Data Mining

Dezvoltare Framework

Securitate a Informatiilor

Dezvoltare Mobile

Pentru angajatorii traditionali, nevoia pentru abilitatile mentionate mai sus se va traduce intr-o provocare de employer branding. Cu alte cuvinte, companiile care nu au tehnologia ca activitate principala vor fi nevoite sa gaseasca metode din ce in ce mai creative, astfel incat sa atraga specialisti in domeniul IT.

Potrivit siteului de recrutare, este de asteptat ca angajatorii din sectoarele Business Process Outsourcing (BPO), Call Center, Tehnic, Automotive, Vanzari si Energie sa recruteze cel mai mult in 2017. La polul opus, este posibil sa vedem o scadere a numarului de oferte in Marketing, un domeniu de activitate care atrage multi candidati, in special din randul tinerilor, dar care a devenit suprasaturat. Cat priveste zonele in care vor fi cele mai multe locuri de munca disponibile acestea sunt Vestul si Nord-Vestul tarii, precum si Capitala.

Sursa foto: joingate, Shutterstock