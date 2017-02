7card, unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de fitness si wellness la nivel local, companie care ofera acces clientilor sai in peste 400 de sali, a inregistrat o cifra de afaceri de 12 milioane de lei (2,7 milioane de euro) in 2016, in crestere cu 60% fata de anul precedenta. In aceeasi perioada de timp, numarul utilizatorilor activi a crescut la 19.000 de persoane

De asemenea, numarul companiilor abonate la 7card a ajuns la 731, fata de 390 in 2015, iar al salilor de sport partenere la peste 400, fata de 228 in anul precedent.

Un segment care a contribuit la cresterea numarului de utilizatori a fost provincia, Benefit Seven, compania care administreaza 7card, fiind activa in 2016 in afara Bucurestiului, prin atragerea in retea a 223 centre de fitness si wellness din peste 34 orase.

”In 2016 ne-am extins mult in afara Capitalei, suntem acum un serviciu cu acoperire nationala. A fost un pas firesc, tot mai multe companii din intreaga tara, din toate sectoarele de activitate, au apreciat valoarea distinctiva pe care 7card o aduce ca beneficiu extra-salarial pentru angajatii lor: este, cu adevarat, masura recunoasterii contributiei angajatilor la performanta companiei. O rasplata”, spune Andrei Cretu, co-fondator 7card.

De asemenea, potrivit reprezentantilor companiei, numarul de actvitati sportive sau de recreere alese de utilizatori a fost in crestere. Desi ponderea semnificativa (70%) este in continuare detinuta de activitatile de fitness, activitatile sportive recreative precum escalada, dansurile, yoga, tenis, squash sau relaxarea la piscine, au crescut simtitor ca utilizare (30%).

”Preferinta pentru tipuri de activitati recreative confirma apetitul utilizatorilor pentru o diversitate cat mai mare. Satisfactia utilizatorului creste odata ce experimenteaza tot mai multe moduri antrenante de a ramane in forma, fara ca exercitiul fizic sa mai fie “un task suplimentar”, ci o experienta placuta. Asa cum ar trebui sa si fie. Timpul mediu petrecut de romani intr-un astfel de centru este de o ora si treizeci de minute, spre deosebire de alte tari din Europa unde aceasta durata este de doar 45 de minute”, spune Iulian Circiumaru, co-fondator 7 card.

In prezent, 40% dintre utilizatorii 7card sunt din afara Capitalei, fata de doar 16% in 2015. Dupa Bucuresti, cei mai multi abonati sunt din Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi. La nivelul anului trecut, valoarea medie a abonamentului 7card a fost de 140 lei in Bucuresti, respectiv 90 lei in restul oraselor din retea (Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, etc.). Pentru 50% dintre utilizatorii 7card, angajatorii suporta costul abonamentului. Companiile care ofera preponderant acest beneficiu angajatilor activeaza in sectoare precum: IT, finante, automotive, banking, telecom, retail, servicii.

Pentru 2017, planurile Benefit Seven vizeaza dublarea cifrei de afaceri, la aproximativ 4,5 milioane de euro, a numarului de abonati, la peste 30.000, respectiv cresterea cu 40% a companiilor partenere.

Compania Benefit Seven a fost infiintata in 2011 si are trei actionari: Andrei Cretu, Iulian Circiumaru si Catalin Ivascu. Compania a introdus in Romania conceptul de carduri unice cu acces concomitent la mai multe sali de sport si wellness.

In februarie 2016, Sodexo, furnizor de tichete de masa, a preluat 20% din actiunile Benefit Seven, companie ce detine 7card.

Sursa foto: Photographee.eu/Shutterstock.com