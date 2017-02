SmartDreamers , platforma de joburi care a primit o investitie de 700.000 de euro in anul 2016, intra in lupta cu gigantii din piata software de gestionare a proceselor recrutare. InRecruit, aplicatia de gestionare a procesului de recrutare, a fost lansata in varianta beta acum un an si apoi a fost testata cu aproape 100 de companii.

Necesitatea unei solutii simple si moderne de gestionare a procesului de recrutare, timpul tot mai pretios pentru departamentele de HR si nevoia unor produse software cat mai competitive, au stat la baza dezvoltarii acestui produs.

Potrivit declaratiilor SmartDreamers, pana in prezent au fost investiti 150.000 de euro in dezvoltarea produsului. “Solutiile de recrutare sunt in general invechite si ramase in urma tehnologiilor disponibile in tarile vestice, iar asta ne-a impulsionat sa lansam InRecruit.

Majoritatea companiilor gestioneaza procesul de recrutare in fisiere Excel si foldere. Vedem un potential mare pentru piata de software recruitment in CEE” a declarat Adrian Cernat, CEO SmartDreamers.

Unul dintre primii clienti din randul multinationalelor este Raiffeisen Bank Romania, care astazi gestioneaza procesul de recrutare cu ajutorul InRecruit. “Am decis sa utilizam un produs modern care simplifica in primul rand experienta candidatilor in interactiunea cu pagina noastra de cariere. Eforturile noastre sunt concentrate catre o experienta cat mai buna pentru candidati”, spune Andreea Moldovan, Recruitment Manager, Raiffeisen Bank.

In urmatoarele luni, compania a anuntat ca va implementa software-ul in cadrul altor companii mari, dar vor oferi o varianta accesibila tuturor firmelor, indiferent de dimensiunea acestora. SmartDreamers s-a dovedit deja un jucator activ pe piata recrutarii din Romania si Ungaria. Lansata in anul 2014, platforma a reusit sa atraga, de-a lungul celor doi ani, doua runde de investitii de tip Business Angel si o investitie de la 3TS Capital Partners.