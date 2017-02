Programarea sau IT-ul nu sunt doar pentru cei care au absolvit o facultate de matematica sau informatica. Roxana Rugina, absolventa de Comunicare, e dovada vie: a urmat un curs intensiv in Franta – dedicat categoriilor sociale mai putin prezente in IT si digital –, apoi a adus modelul de business social in Romania, conform Revistei CARIERE .

Datorita ei si start-up-ului ei Simplon Romania absolventi de Muzica sau Geografie si tineri fara studii superioare si-au gasit de lucru in acest domeniu, unul dintre cele mai bine remunerate din Romania, cateodata fara sa plateasca nimic pentru cursuri.

Roxana Rugina – unul dintre romanii inclusi pe lista din acest an a celor 100 de lideri inovatori din Europa Centrala si de Est, in cadrul proiectului New Europe 100 (NE100), organizat de Res Publica, impreuna cu Visegrad Fund, Google si Financial Times – si-a petrecut ultimii ani invatandu-i pe copii sa programeze, explicandu-le unor tineri din Africa ce inseamna antreprenoriatul sau selectandu-i pe romanii care sa urmeze gratuit cursurile Simplon cu ajutorul carora sa-si gaseasca un loc de munca.

Cursurile, inspirate de cele organizate in Franta, dureaza de la 3 zile pana la 6 luni. Unele sunt de introducere in anumite tehnologii, cu rolul de a-i orienta pe participanti in IT, altele ofera specializare pe un anumit limbaj, framework sau tip de tehnologie.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE.

Sursa foto: Kasto80 | Dreamstime.com