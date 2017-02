Tinerii din generatia Millennials au reinventat modul in care se fac angajarile in marile companii.

Isi schimba jobul, in medie, o data la trei ani, cer sa li se ofere salarii confortabile si pachete atractive de beneficii si nu sunt dispusi sa se multumeasca niciodata cu putin. Tinerii nascuti dupa 1980 au ridicat stacheta in ceea ce priveste conditiile mediului de lucru, scrie Iveybusinessjournal.com. Constienti ca firmele ii cauta si au nevoie de ei, tinerii se afla de multe ori in pozitia de a alege intre mai multe oferte. O contributie importanta o are si faptul ca tot mai putini dintre ei folosesc varianta clasica de a-si trimite CV-ul mai multor companii si prefera metode neconventionale prin care sa obtina un job bun. Iata care sunt acestea:

Isi creeaza conexiuni prin intermediul activitatilor de voluntariat

Este mai usor sa gasesti un job bun printr-o recomandare, decat daca iti depui CV-ul si astepti sa treci printr-un proces riguros de selectie. Cel mai simplu mod prin care tinerii isi pot demonstra valoarea pe piata muncii, dar si prin care isi fac conexiuni de durata sunt programele de voluntariat sau intershipurile. Ei acumuleaza astfel experienta, schimba idei si au ocazia de a impresiona un potential angajator.

De exemplu, studentii care locuiesc in West Gate Studios, cel mai mare campus privat din Romania, sunt incurajati sa participe la activitati de voluntariat si sa se implice activ in administratia campusului, dar si in organizarea de diverse evenimente culturale. Astfel, ei capata o experienta care le poate fi de mare ajutor pentru a-si incepe ascensiunea profesionala.

„Dupa ceea ce vad zilnic in jurul meu, sunt sanse foarte mari ca in urmatoarele decade sa asistam la indeplinirea unor lucruri extraordinare. Vad studenti dedicati, cu sete de a invata lucruri noi, hotarati sa-si faca simtita contributia. Nu exista limite pentru ceea ce poti obtine prin educatie. Cred cu tarie in acest lucru si de aceea investesc in educatie”, spune Liviu Tudor. presedintele Genesis Development, compania care a construit campusul.

Merg la targurile de profil

Sute de companii participa la targuri anuale, unde isi prezinta oferta de joburi si incearca sa atraga candidati cu potential, dar si interni dornici sa capete experienta profesionala. Astfel se face ca aceste targuri sunt luate cu asalt de mii de tineri, majoritatea aflati in cautarea primului job. Inarmati cu CV-uri si pregatiti sa raspunda la intrebarile recrutorilor, ei analizeaza posturile de entry level scoase la concurs de companii si spera sa faca o impresie suficient de buna pentru a fi chemati la un interviu.

vUna dintre obiectiile companiilor este insa fata de pretentiile salariale ale candidatilor, chiar si a celor care nu au o experienta relevanta in domeniu. Aceste asteptari financiare nu sunt conforme cu realitatea si cu posibilitatile companiilor, spun recrutorii. Pe de alta parte, si firmele au o preferinta pentru candidatii tineri, pe care ii favorizeaza la angajare in fata celor care au peste 40 de ani.

Isi cauta joburi prin intermediul retelelor sociale

Site-urile cu anunturi de joburi au inceput sa aiba competitie serioasa. Dezvoltarea retelelor sociale, inclusiv a platformei LinkedIn, destinata in special networking-ului profesional, a facut ca multe companii sa isi recruteze direct candidatii de aici. Dintr-o simpla vizualizare a profilului, angajatorul poate vedea CV-ul unui candidat, dar isi poate face o parere si despre personalitatea si comportamentul acestuia, dupa cum se prezinta acesta in mediul online, scrie Monster.com.

Specialistii in recrutare le recomanda candidatilor care isi cauta joburi pe retelele sociale sa fie foarte atenti atat la ce poze posteaza, cat si la tipul de continut pe care il promoveaza, intrucat aceste lucruri i-ar putea afecta in viitor, din punct de vedere profesional.

