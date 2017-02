Expresia "nu vei mai avea o a doua sansa" se aplica perfect in cazul aplicarii unui Curriculum Vitae pentru un job deschis, asa ca orice candidat vrea ca CV-ul sau sa fie bine realizat, pentru a-si adjudeca locul de munca. Iata 10 lucruri care nu trebuie sa apara in CV-ul tau, daca iti doresti jobul cu adevarat.

1. Somer

"Datele pe care le prezinti angajatorilor arata oricum ca nu ai un loc de munca, astfel ca nu este nevoie sa mai notezi si tu acest lucru in CV", spune Jamie Hichens, sef pe recrutare la Glassdoor.

2. Muncitor

"Angajatorii isi doresc sa fii un angajat care soseste la timp la locul de munca si care vine motivat, insa nu este nevoie sa scoti acest lucru in evidenta", a mai spus aceasta, conform Business Insider.

3. Obiectiv

"Iti doresti o cariera cu o traiectorie clara si fara perioade in care sa stai acasa? Atunci, cel mai probabil, nu ai nevoie sa vorbesti despre acest lucru in CV-ul tau si in general este indicat sa eviti sa ocupi spatiul cu detalii redundante", a explicat specialistul in resurse umane.

4. Sinergie

"Cuvinte precum «sinergie» reprezinta un jargon utilizat prea des si cel mai bine este sa nu apara intr-un CV", a spus aceasta.

5. Referintele sunt disponibile la cerere

Avand "referinte la cerere" la finalul CV-ului dai senzatia esti un candidat prea inflacarat. Daca angajatorii vor sa afle mai multe detalii despre tine, vor face oricum acest lucru. Asadar, nu este nevoie sa subliniezi ceva evident.

6. Punctualitate

Toata lumea se asteapta ca angajatii sa fie punctuali, asa ideal este ca in CV sa vorbesti despre lucruri marete, precum informatii despre realizari, despre indicatori de performanta in atingerea succesului si enumera obiectivele atinse.

7. Expert

Cel mai bine este sa eviti sa mentionezi acest cuvant intr-un curriculum vitae si sa il folosesti daca simti cu adevarat ca esti expert intr-un domeniu. In caz contrar, fii pregatit sa primesti o multime de intrebari legate de expertiza pe care o ai.

8. Informatii personale inutile

Specialistii in piata muncii arata ca informatii precum data nasterii, statutul, interesele personale trebuie evitate intr-un CV. Aceste detalii nu au nicio legatura cu calificarea unui individ pentru o functie.

9. "Nu pot" sau "nu vreau"

Cuvintele negative nu ar trebui sa apara intr-un Curriculum Vitae, acesta fiind un instrument prin care un candidat arata ca poate sa faca, nu ce nu este in stare.

10. Explicatii despre perioadele goale din CV

Asemenea informatiilor personal, un candidat nu trebuie sa se simta obligat sa explice de ce in anumite perioade nu a lucrat. "Informatiile personale despre varsta, relatii sau copii te pot expune discriminarii. (...) Asadar, astfel de informatii, precum o perioada in care o femeie a decis sa ramana acasa sa isi creasca copii, nu trebuie explicate angajatorilor", spune expertii.

