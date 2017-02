Oana Farcasanu, care a ocupat in ultimii ani pozitia de director resurse umane pentru divizia de lactate Danone Europa Centrala si de Est, preia functia de director resurse umane pentru Bledina Franta, in cadrul diviziei de nutritie infantila a companiei Danone.

"Este cea de a doua experienta internationala in cadrul Grupului Danone pentru mine, prima fiind in 2007, tot in Franta. E dificil sa pleci, oricat de interesanta este provocarea profesionala, dar ma ajuta ca las aici o echipa extraordinara de profesionisti, care va continua in Romania povestea frumoasa ce dateaza de 18 ani,” a declarat Oana Farcasanu.

In cadrul Grupului Danone, mai mult de 10 romani au ocazia sa-si dezvolte expertiza la nivel international ocupand diverse pozitii in vanzari, operatiuni, marketing sau resurse umane.

Oana Farcasanu s-a alaturat companiei Danone in 2001 ca manager de resurse umane in echipa Danone Romania. Intre 2007 si 2008 a activat la Paris, pe pozitia de resources development manager, ulterior pe postul de HR Manager pentru Europa de Vest. Din 2009 a preluat pozitia de director resurse umane al Danone Romania, iar din 2013 a detinut pozitii regionale de coordonare, in 2015 fiind numita director resurse umane pentru Europa Centrala si de Est.

Dupa plecarea acesteia, responsabilitatile regionale vor fi preluate de Emilia Foteva, care revine in regiune de pe pozitia de director HR, Danone Rusia. Activitatile de HR pentru Romania vor fi acoperite de echipa locala formata din Radu Petrescu, Irina Palarie si Andreea Arambasa.

Danone Romania este lider de piata pe segmentul iaurturi, inregistrand in anul 2015 o cifra de afaceri de 484 milioane lei. Compania are in portofoliu zeci de sortimente de produse, realizate in majoritate in fabrica din Bucuresti, cu lapte proaspat colectat de la fermierii romani. Fabrica Danone din Bucuresti a produs local primele iaurturi in 1999.

Danone Romania face parte din compania Danone, activa in domeniile: produse lactate proaspete, ape minerale imbuteliate, alimentatie pentru bebelusi si alimentatie medicala avansata.