Antreprenoriatul incepe sa atraga tot mai multi romani, iar anul acesta se pot obtine finantari substantiale pentru start-up-uri si IMM-uri, mai ales prin programul Start Up Nation, noteza mediafax.ro. Daca si tu te-ai gandit ca in 2017 sa pasesti pe drumul acesta, trebuie sa stii ca trebuie sa studiezi cu atentie piata si tendintele ei. Pentru inceput, iata in ce domenii afacerile mici sunt cele mai profitabile:

1. Moda si confectiile, din ce in ce mai profitabile si pentru micii antreprenori

Un domeniu pe val, profitabil chiar si pentru afacerile mici este reprezentat de confectii. Desigur, nu este de ajuns ca domeniul sa te avantajeze, mai este nevoie si de inovatie, produse care sa se faca remarcate si un branding bun. Atelierele mici sunt in acest moment in varful popularitatii, mai ales pentru ca oamenii isi doresc produse fabricate local si originale.

In afara de un design deosebit si de materiale de calitate, in mod cert si astfel de masini de brodat pot face diferenta intre un atelier de haine oarecare si unul cu produse care sa iasa in evidenta. In plus, cu ajutorul lor serviciile oferite se pot extinde de la clienti persoane fizice, la companii care isi doresc branduirea uniformelor si echipamentelor de lucru. Dupa cum vezi, investitia nu este mare, insa poate sa aduca extinderea pe noi paliere.

2. Domeniul HoReCa, printre cele mai profitabile anul acesta

Conform unor predictii realizate de specialistii de la KeysFin, domeniul HoReCa se afla in plina ascensiune. El poate fi profitabil chiar si la scala mica, desigur, daca managerul este la curent cu cerintele pietei. Localurile si hotelurile mici pot sa aiba venituri mari daca stiu cum sa isi atraga clientii si daca tin cont de trendurile care fac anul acesta legea.

In acest domeniu, ca si in cel de fashion, cheia sta in atragerea generatiei Millennial, dar si mai tanara generatie Z, care pun mai mult pret pe experiente si pe calatorii decat predecesorii lor.

3. IT-ul, profitabil la orice scara

Un domeniu care a prins „aripi” in tara noastra este cel al tehnologiei. Companiile din aceasta arie furnizeaza servicii de care piata nu se poate lipsi, iar tara noastra detine un numar impresionant de specialisti dispusi sa lase corporatiile gigant pentru firme micute, in care pot sa se ocupe de un proiect de la inceput pana la final.

4. Agricultura, o zona in care firmele mici pot sa prospere

Se vorbeste foarte mult in ultimii ani despre potentialul agricol al tarii noastre si despre cum ar putea fi el exploatat mai bine. Cererea tot mai mare de produse locale a facut ca afacerile autohtone din aceasta arie sa prospere de la an la an, mai ales pe anumite culturi. O multime de antreprenori au pus pe picioare afaceri cu produse si culturi de nisa.

Culturile de catina, levantica, fructele de padure, ricin, rubarba, goji sau alte astfel de produse pot aduce venituri indestulatoare si nici nu necesita terenuri sau investitii mari. Si cei care produc fructe si legume bio au in fata un viitor promitator. In plus, romanii au in continuare la dispozitie fondurile europene, prin care isi pot pune pe picioare o afacere in domeniul agricol.

Indiferent, insa, care ar fi domeniul in care ti-ai dori sa te lansezi in afaceri, cert este ca ideea de inceput este primul pas si, spun unii specialisti, cel mai usor. Nu este de ajuns nici sa ai o afacere intr-un domeniu care se afla in prezent pe val, daca nu stii sa monetizezi bine acest avantaj.

Sursa foto: Jacob Lund/Shutterstock, Kaspars Grinvalds/Shutterstock