Cifra de afaceri inregistrata de Grupul Qualians reprezinta un record al ultimilor ani, dupa momentul de maxim atins in 2008 si a fost realizata din activitati de consultanta, training si teambuilding.

"Cele mai mari provocari strategice cu care s-au confruntat departamentele de resurse umane in 2016 au fost legate de mentinerea unui nivel ridicat de implicare al angajatilor, de asigurarea competentelor de leadership si de implementarea culturii organizationale. In acest context, este evident ca solutiile de invatare si programele de dezvoltare a angajatilor au un impact major asupra motivatiei acestora si influenteaza cresterea nivelul de implicare", a declarat Octavian Pantis, co-fondatorul Qualians.

Din cifra de afaceri totala activitatile de training si consultanta in management si leadership au insumat 1,5 milioane de euro (+27% fata de 2015), activitatile de tip teambuilding si evenimente generand 1,2 milioane euro (+71% fata de 2015).

"Din ce in ce mai multe companii au inteles ca factorul uman si stransa colaborare dintre membrii echipelor reprezinta pietrele de temelie ale unui business aflat in continua crestere si dezvoltare. In acest fel, furnizorul de teambuilding a devenit mai degraba un partener strategic. Intrarea Ecoxtrem in grupul Qualians aduce cu sine noi abordari si eforturi bilaterale de a veni in intampinarea partenerilor cu solutii care imbina training-ul si teambuiling-ul adaptate mediului de lucru actual", considera Dragos Saioc, manager general Ecoxtrem.

Pentru 2017 prioritatile Grupului Qualians sunt legate de introducerea unor servicii noi.

Qualians este o companie est-europeana, cu activitate din 2004 pe piata locala. In Romania, Qualians ofera servicii de coaching si consultanta, traininguri personalizate si cursuri deschise. Aproximativ 6.000 de persoane din companii cu activitate locala urmeaza programele Qualians in fiecare an, 51% dintre acestia fiind middle manageri, iar 6% top manageri. De asemenea, sute de profesionisti de diferite specializari participa anual la cursurile deschise organizate de companie.

Ecoxtrem, jucator de pe piata de teambuilding, s-a alaturat in 2014 Grupului Qualians. In noiembrie 2016 Ecoxtrem a implinit un deceniu de activitate.

