Producatorul de lactate FrieslandCampina are un nou director de resurse umane in persoana Alexandrei David, care va coordona activitatile de HR ale companiei pentru aproape 700 de angajati.

Cariera Alexandrei David cuprinde peste 11 ani de activitate in functii de retail, marketing si resurse umane in companii multinationale si in industria de retail.

Ea a detinut diferite roluri in domeniul resurse umane, acumuland experienta atat operationala, la nivel local, in cadrul Sephora Balkans (HR Director Balkans), cat si corporate, in Departamentul global de Resurse Umane al Grupului LVMH, unde a coordonat proiecte de dezvoltare HR, managementul talentelor si recrutare la nivel international.

Educatia sa este dubla: atat in domeniul de business, cu o licenta in Economie si un MBA (I.N.D.E. Institutul National de Dezvoltare Economica Bucuresti in parteneriat cu C.N.A.M Paris), cat si in domeniul de HR, cu certificari in Managementul Strategic al Resurselor Umane la ASEBUSS Bucuresti si HEC Executive Paris.

FrieslandCampina Romania face parte din compania olandeza Royal FrieslandCampina, organizatie aflata in topul celor mai mari producatori mondiali de lactate.

FrieslandCampina este prezenta pe piata din Romania cu brandurile Napolact, Milli, Oke si Dots si ofera o gama de produse care include lapte de consum, iaurt, branza, unt, lapte praf, zer praf si gustari pe baza de lapte.