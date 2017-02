Astfel, 2017 ar fi al doilea an consecutiv marcat de o majorare consistenta a bugetelor alocate de catre companii cadourilor pentru salariate la inceputul primaverii. O analiza a ultimilor doi ani arata ca numarul tichetelor cadou oferite de 8 Martie a crescut in 2016 cu 30% fata de aceeasi perioada din 2015, iar in 2015 s-au inregistrat cresteri doar cu 10% fata de 2014, conform Up Romania.

“Aceasta dinamica pozitiva in randul companiilor care aleg sa-si surprinda colegele cu tichete cadou de 8 Martie – se explica, pe de o parte, prin evolutia generala a economiei si, pe de alta parte, prin stimulentele fiscale pentru tichetele cadou prevazute de noile masuri ale Codului Fiscal, aplicate din 2016.”, a declarat Elena Pap, directorul general al Up Romania.

Astfel, fiecare angajata poate primi de 8 Martie tichete cadou, iar pentru valori de pana la 150 de lei, compania nu plateste contributii salariale si patronale, iar salariata nu plateste impozit pe venit. In plus, valorile aferente tichetelor cadou sunt considerate cheltuieli sociale, iar acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, pana la 5% din fondul de salarii brut anual.

Tichetele cadou pot fi acordate de orice companie, indiferent de marimea acesteia, chiar si daca aceasta are doar un angajat.

Conform datelor Up Romania, in top cinci sectoare de activitate in care activeaza companiile care acorda tichete cadou gasim: industrie (33%), comert (25%), non-profit (9%), servicii (7%), constructii si imobiliare (6%). In ceea ce priveste aprecierea acestui tip de beneficiu extra salarial la nivelul tarii, 10 judete distribuie 59% din totalul tichetelor cadou vandute, astfel: Bucuresti si Ilfov, Satu-Mare, Cluj, Brasov, Arges, Timis, Prahova, Hunedoara, Iasi si Mures. Companiile din regiunea Bucuresti si Ilfov ocupa primul loc la nivel de distributie pe regiuni (25%), urmate de companiile din regiunile N-V (16%), Centru (12%) si N-E (11%).

In acest moment, 64% dintre companiile care acorda beneficii salariale sub forma de tichete de masa acorda si tichete cadou.

“Tichetele cadou rezolva provocarea companiilor care vor sa ofere cadouri inspirate, dar si simplu de achizitionat si gestionat. Incurajam, asadar, firmele din Romania sa ofere tichete cadou doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie, pentru ca acestea au avantaje evidente pentru angajatori si beneficiari. In plus, angajatele se vor simti apreciate si importante pentru companie, ceea ce pe termen lung, inseamna o echipa motivata, performanta si fidela obiectivelor comune”, a subliniat Elena Pap.

Up Romania (fosta Chèque Déjeuner) a fost infiintata in anul 2002 si deserveste peste 20.000 de clienti si 700.000 de beneficiari. Portofoliul sau de produse include tichetele de masa, cardurile de masa, tichetele cadou, voucherele de vacanta, tichetele de cresa, tichetele sociale si tichete sociale de gradinita. Compania are 150 de angajati.

Intre principalii jucatori de pe piata tichetele valorice se numara si Edenred si Sodexo.

Sursa foto: anetta, Shutterstock