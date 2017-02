Cei care vor sa studieze programe postuniversitare in Marea Britanie trebuie sa stie ca in acest an imprumuturile pentru studiile postuniversitare in UK se pot lua concomitent cu cele ERASMUS. Valoarea totala a studiilor finantate se ridica astfel la 23.900 lire.

Astfel, tinerii pot opta pentru un imprumut in valoare de 10.000 lire, pentru doi ani, la care se poate adauga un imprumut ERASMUS de 9300 lire, pentru un program de un an sau 13.900 lire, pentru doi ani. Rambursarea pentru imprumutul ERASMUS are loc intr-o perioada de 6-10 ani, in timp ce imprumutul catre statul britanic poate fi returnat doar in momentul in care se atinge un venit anual mai mare de 21.000 de lire, rata nedepasind 6% din venit.

Pana in prezent imprumuturile de la guvernul britanic pentru studii postuniversitare se faceau in limita a 10.000 de lire, maxim 5000 de lire in primul an, daca studiile dureaza 2 sau mai multi ani. Persoanele eligibile pentru imprumturile ERASMUS trebuie sa fie cetateni europeni care doresc sa isi continue studiile postuniversitare in Marea Britanie. Acestia nu trebuie sa fi studiat mai mult de un semestru la o universitate din Marea Britanie, pentru a putea accesa acest imprumut. In ceea ce priveste rambursarea, aceasta incepe la un an dupa absolvirea programului de studiu, absolventii avand posibilitatea sa ia si o pauza de un an, de amanare a platii imprumutului, fara penalizari.

“Programele de imprumuturi sunt active pentru majoritatea universitatilor din Marea Britanie, studentii putandu-si finanta in sistem combinat studii postuniversitare in valoare de pana la 23.900 lire. De altfel, o parte din aceste universitati vor fi prezente in Romania, la cel mai important targ educational al anului – World Education Fair, pe 18 si 19 februarie in Bucuresti si in Craiova si Constanta pe 21, respectiv 23 februarie. Aici, cei interesati vor putea discuta direct cu reprezentantii universitatilor despre optiunile de studiu si de sistemele de finantare”, declara Ana Maria Papp, manager al departamentului de Universitati in Strainatate, IntegralEdu.

World Education Fair ajunge in februarie la a 26-a editie, fiind prezenti la Bucuresti reprezentanti a peste 100 institutii educationale din toata lumea.

Targul este organizat de consultantul educational IntegralEdu la hotel Radisson Blu, pe 18-19 februarie, urmand Craiova – 21 februarie si Constanta – 23 februarie.

Sursa foto: Syda, Shutterstock