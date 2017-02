Obiectivul programului este dublu: atragerea de noi resurse umane si dezvoltarea profesionala a acestora in cadrul Grup Feroviar Roman, precum si promovarea unei noi perceptii asupra domeniului feroviar prin oferirea de sanse egale de pregatire pentru femei, intr-o meserie perceputa traditional pentru barbati, precum cea de mecanic de locomotiva.

„In Romania in 2017, o femeie mai usor ajunge pilot de avion, decat mecanic de locomotiva, iar programul de sustinere a egalitatii de sanse in profesii feroviare poate fi privit si ca o politica de a aduce in prezent mentalitatile. Industria este traditionalista si este perceputa ca „veche” - iar asta nu ajuta deloc - in conditiile in care este nevoie de noi resurse umane. Pentru a atrage oameni tineri este nevoie de o schimbare de mentalitate si este nevoie ca industria sa fie perceputa ca avand si componenta de inalta tehnologie, ca fiind deschisa fata de tineri, fata de femei,” a declarat, intr-un comunicat de presa, Octavian Ionescu, director resurse umane, Grup Feroviar Roman.

Publicul tinta al programului sunt femei din diverse domenii profesionale, inclusiv din cel feroviar, care doresc o schimbare in cariera. Printre beneficiile mentionate de reprezentantii GFR sunt posibilitatea de a activa intr-o profesie de nisa foarte cautata pe piata fortei de munca, salarizarea atractiva si un mediu de lucru care ofera stabilitate si siguranta locului de munca. Costurile cu formarea profesionala sunt acoperite integral de catre angajator.

Cursurile sunt organizate de GFR, dureaza 9 luni, iar posturile care pot fi ocupate la finalul programului si stagiilor de formare care dureaza inca 7 luni sunt de mecanic de locomotiva pentru activitatea de manevra. Bugetul pe care Grup Feroviar Roman il aloca pentru calificarea si dezvoltarea de competente profesionale pentru mecanici de locomotiva este de 20.000 euro pentru fiecare participanta.

GFR este singurul operator privat de transport feroviar care detine un centru propriu de formare profesionala.

