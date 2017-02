Avansarea in cariera nu tine doar de maririle salariale sau de promovarea in functie, ci si de cum te poti dezvolta apoi pe plan personal, astfel incat sa faci fata responsabilitatilor tot mai mari.

Daca ai in plan sa urci pe scara ierarhica a companiei in care lucrezi sau sa iti indrepti cariera intr-o alta directie, atunci va trebui sa adopti o atitudine proactiva, in primul rand, scrie theundercoverrecruiter.com. Exista resurse chiar la locul tau de munca, de care te poti folosi pentru a te evalua corect si a reusi sa te dezvolti in directia potrivita:

Invata sa vorbesti ca un lider

Persoanele care ajung in functii de conducere au mai multe lucruri in comun. De la rezistenta la stres, capacitatea de analiza sau de a lua decizii, pana la a se exprima clar, cursiv si pe intelesul tuturor celor pe care ii coordoneaza. Asta este estential si in intalnirile cu clientii companiei sau cu partenerii de afaceri. De altfel, numeroase companii au inteles cat de important este acest lucru, motiv pentru care organizeaza astfel de lectii de dictie, care te ajuta sa te faci placut mai usor si sa le transmiti incredere persoanelor cu care stai de vorba. Dupa cum vezi, aceste cursuri te invata niste tehnici simple, care iti vor imbunatati nu numai abilitatile de comunicare, dar si stima de sine.

Solicita si evalueaza feedbackul celorlalti

Unele companii au un program complex de evaluare a angajatilor, care te poate ajuta sa obtii o imagine de ansamblu a punctelor tale forte, dar si a celor slabe. Daca acest proces nu este o formalitate in compania in care lucrezi, poti cere tu feedback din partea superiorilor si a colegilor si sa il folosesti pentru a te dezvolta.

Fii la curent cu ofertele de job din companie

Daca te intereseaza un anumit post in cadrul companiei, ar fi bine sa fii mereu la curent cu ofertele de joburi. Ai sanse mai mari decat un alt candidat sa obtii slujba, mai ales daca este vorba despre o pozitie superioara celei pe care o ocupi. O companie va prefera intotdeauna sa promoveze oameni din interior, care si-au dovedit valoarea si loialitatea.

De asemenea, citirea anunturilor de angajare te va ajuta sa identifici mai bine setul de abilitati de care ai avea nevoie pentru un anumit job. Astfel, vei sti din start ce ai de invatat si care sunt calitatile pe care trebuie sa ti le cultivi de acum incolo.

Inscrie-te pe retele de socializare profesionala

Exista numeroase oportunitati pe retelele de socializare profesionala, asa cum este LinkedIn, unde, pe langa joburi, poti vedea si profilele unor persoane care ocupa functii importante in companii. Vei capata astfel o idee despre cum ar trebui sa arate un CV cu un parcurs profesional impecabil, poti interactiona cu oamenii si sa iti creezi o retea prin care sa fii cu un pas mai aproape de jobul dorit.

Gaseste-ti un mentor bun

In orice domeniu, persoanele care au un mentor de la care sa „fure” meserie sunt cele care invata si se dezvolta cel mai repede. De obicei, mentorul este un superior cu experienta in companie, de la care ai ce invata si care este dispus sa impartaseasca cu tine secretele meseriei. Daca iti arati disponibilitatea de a invata si de a prinde din zbor informatii, atunci cu siguranta vei ajunge sa te numeri printre putinele persoane de incredere ale sefilor.

Daca tii cont de toate aceste lucruri, avansarea ta in cariera va fi doar o chestiune de timp. Un angajat serios si responsabil, preocupat atat de dezvoltarea sa profesionala, cat si de cea personala nu va trece neobservat, iar oportunitatile se vor ivi la tot pasul.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: NakoPhotography