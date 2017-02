Desi accesul la informatie si interconectivitatea cunosc o crestere fara precedent la nivel global, natiuni din diferite parti ale lumii si grupuri diferite in cadrul societatilor se misca la viteze diferite. O modalitate buna sa intelegem acest decalaj este constientizarea diferentelor dintre tarile care au cultura lui „da” si cele care au cultura lui „nu”, conform Revistei CARIERE .

Crearea unei culturi a lui „da” este esentiala pentru crearea unei culturi a inovarii. Cu cat vom spune de mai multe ori „da”, cu atat vom genera o cultura a lui „da”, in care vor creste oameni cu idei inovatoare. Cu cat vom spune mai des „nu”, cu atat oamenii se vor resemna si isi vor spune: „Ce rost are sa incerc ceva, cand, orice as face, mi se spune nu?”.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE.

Sursa foto: Shutterstock/MaximP