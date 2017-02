Este cu adevarat fascinant modul in care oamenii de succes abordeaza problemele. In timp ce unii le vad ca fiind bariere, pentru altii sunt doar provocari. Increderea lor in fata greutatilor este determinata de capacitatea de a lasa negativitatea deoparte. Urmatoarele dificultati pot stopa oamenii in ceea ce fac pentru ca se gandesc la acestea ca fiind bariere care nu pot fi depasite. Insa, pentru oamenii de succes acestea sunt noi oportunitati.