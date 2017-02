Inovatia si antreprenoriatul sunt strans legate pentru a avea succes. Daca o persoana vrea sa aiba succes atunci cand face ceva sau incepe ceva, trebuie sa stie din start ca inima acelei activitati trebuie sa fie ceva nou.

"Un antreprenor nu are mereu garantia ca ideea lui va excela si cateodata merge la risc. El se documenteaza despre piata in care vrea sa intre, vorbeste cu potentiali consumatori ai produsului si monitorizeaza reactiile acestora. Un antreprenor trebuie sa fie rapid, flexibil, sa se adapteze la reactii si dupa asta sa inceapa procesul in fuctie de ce a descoperit", a mentionat profesorul Nikolaus Franke, director al Institutului de Antreprenoriat si Inovatie de la Vienna University of Economics and Business.

Profesorul Franke sustine ca afirmatia lui Victor Hugo: “Nimic nu este mai puternic decat o idee careia i-a venit vremea” nu este corecta. El subliniaza ca ideile in sine nu sunt puternice si ca sunt ca niste bebelusi. Sa ai o ideea minunata, poate chiar revolutionara, nu mai este de ajuns astazi. Pentru a transforma o idee intr-o afacere de succes trebuie sa crezi intr-adevar in aceasta.