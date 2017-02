Companiile private din Romania si-au programat in bugetele pentru anul 2017 cresteri ale salariilor cu 4,5%, in medie, comparativ cu 4,2% in 2016, potrivit studiului PwC HR Barometru. Companiile si-au revizuit in urcare previziunile legate de cresterea salariilor, comparativ cu proiectiile anterioare.

Studiul PwC HR Barometru reprezinta o actualizare a informatiilor prezentate in studiile anuale de resurse umane derulate de PwC – PayWell si Saratoga.

"Companiile care au participat la studiul HR Barometru au indicat o rata de crestere salariala medie de 4,5% pentru anul 2017, comparativ cu o rata de crestere de 3,8% estimata in aprilie 2016. Cea mai mare rata de crestere salariala a fost raportata in sectorul de retail si distributie (5,6%), iar cea mai mica in sectorul bancar (2,5%)", arata studiul, scrie News.ro.

Potrivit PwC, cresterile salariale bugetate pentru 2017 sunt mai mari decat cele estimate anterior, in aprilie 2016, pe toate sectoarele analizate in studiu, cu exceptia celui bancar.

"Decizia de majorare a salariului minim pe economie, atat in 2016, cat si in 2017, a avut un impact major in sectoarele de activitate in care angajatii remunerati la acest nivel au o pondere semnificativa in totalul fortei de munca. Astfel se explica rata mai ridicata de crestere salariala in sectoare precum Retail si distributie si faptul ca procentele de cresteri salariale bugetate pentru 2017 pentru segmentul de muncitori sunt mai ridicate comparativ cu tendinta generala a pietei (5,9% versus 4,5%)", a declarat liderul echipei de servicii de consultanta in resurse umane din cadrul PwC Romania, Horatiu Cocheci.

PwC avertizeaza, insa, ca astfel de masuri genereaza riscuri pentru sustenabilitatea afacerilor, mai ales daca majorarea salariilor nu este corelata cu performanta.

"In acest context, este necesar ca organizatiile sa creeze contexte adecvate care sa faciliteze performanta ridicata a angajatului si, in acelasi timp, sa defineasca programe de recunoastere si recompensare adecvate", a mai spus Cocheci.

In 2016, cresterile salariale implementate au fost de 4,2%, in medie, desi companiile planificasera initial un avans mai modest, de 3,9%.

HR Barometru 2017 mai indica o crestere a ratei de incetare a contractelor de munca pana la 20% in acest an, de la 18,7% in anul precedent.

Studiul HR Barometru a fost derulat de PwC in perioada ianuarie-februarie 2017, pe baza informatiilor furnizate de 59 de companii participante, din cinci sectoare: bancar, farmaceutic, retail-distributie, tehnologie-centre de servicii externalizate si industrie producatoare.

Sursa foto: ptnphoto, Shutterstock