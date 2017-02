Compania MMC are sediul central in Timisoara si activeaza la nivel national si international.

In prezent, agentia detine un portofoliu de 253 de clienti, cu 12 clienti mai multi fata de 2015 si 34 mai multi fata de 2014, printre acestia numarandu-se Wagner, GreenForest, Tiffin University, Australian School of Ministries, Kuechentreff, Timisoara Saracens Rugby Club, FanyLux, Volvo, Early Music Festival, Business Days.

“MMC a fost creata datorita pasiunii noastre pentru marketing. Compania a crescut treptat, fiind cladita pe baze puternice de know-how in domeniu. In ultimii sase ani, am reinvestit peste 50%, uneori si 75% din profit in cursuri EMBA si propria strategie de marketing, PR, CSR. Majoritatea clientilor agentiei sunt companii nationale, dar avem in portofoliu si companii internationale.

Anul 2016 a fost un an foarte bun, vazut atat din unghiul cifrei de afaceri cat si din cel al creativitatii proiectelor. Factorii care au influentat dezvoltarea agentiei tin de rezultatele proiectelor implementate pentru clienti.

Avantajul nostru este ca suntem mici, flexibili si inteligenti, capabili sa estimam ce urmeaza pe piata, iar talentul si know-how-ul echipei se transpune in cresterea valorii brand-urilor.

Ca sa fi marketer trebuie sa ai atitudine, knowledge si curaj, sa fii capabil sa inspiri si sa convingi”. afirma Monica Marin, Cofondator si Chief Creative Officer in cadrul MMC.

Marketing-ul este intr-o continua evolutie, schimbare, acesta fiind atu-ul principal al erei digitalului. In ultimii ani, inovatiile au cunoscut cresteri alerte iar accesul la informatie este decisiv. Marketing-ul digital (mobile, content, social media, online) are ca scop cresterea accentului pe experienta oferita utilizatorilor.

Brand-urile ar trebui sa constientizeze importanta urmatoarelor tendinte pentru anul 2017: video and visual, mobile, e-mail marketing, Facebook, Instagram, Snapchat, artificial intelligence, big data, chatbots, expiring social content, social influencer, live streaming, social-media, messenger applications.

Un alt trend care se va mentine in primele pozitii din 2017 este „Real Time Marketing” sau cum ii spunem noi, marketing “on the fly”.

Real-time marketing-ul ne vorbeste despre creativitatea si adaptabilitatea unui brand, despre impactul campaniei in comunitate, despre rapiditatea de a prinde “din zbor” cele mai bune momente pentru a te adresa comunitatii si de a iti promova brand-ul. Dinamica „just-in-time” de luare a deciziilor in urma unei oferte în timp real isi propune sa exploateze o anumita interactiune cu clientii.

Creativitatea este instrumentul principal in RTM. Totusi, mai importanta decat inspiratia este viteza de reactie a companiilor. Astfel, desi content-ul creat va beneficia de putin timp pentru a fi impachetat cu multa grija, creativitatea isi va spune cuvantul. Anul 2017 este anul in care companiile vor renunta la lustruirea imaginii de brand si se vor prezenta “without filters” intr-un mod creativ.

In conformitate cu informatiile publicate de socialmediatoday.com exista zilnic un million de noi utilizatori activi pe retelele de socializare. Deci un million de potentiali “new business” pentru un brand.

“Pentru brand-urile de larg consum, noi alegem best-practice-urile, ideile simple, rapide dar de mare impact in comunitate. In era vitezei si a comunicarii, un brand care se doreste a fi perceput drept creativ trebuie sa respecte ce isi doreste consumatorul anului 2017, consumator tinta, care este conectat la numeroase surse de informare online si offline. Acest “tip” de consumator isi doreste sa primeasca informatii “calde”, la timp, rapid si prin toate canalele sale de informare (social media, e-mail, TV, radio, outdoor, presa scrisa, presa online, live stream etc.), atunci cand este activ in acele canale si are timp sa auda/sa vada.

RTM ar trebui sa fie integrat si bugetat in planul de marketing, PR si CSR. Pana la urma presupune gandire strategica, logica, comunicare, planificare si masurare de rezultate. La noi in agentie, incepand cu 2013 cand RTM-ul era doar un “zvon” in marketingul autohton, a fost inclus in strategia de marketing pe termen lung a brand-ului si este planificat dupa evenimentele mari ale anului, in functie de necesarul brand-ului.