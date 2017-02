Ai deja proiectat planul tau de cariera si stii exact ce vrei sa realizezi? Dupa un timp poate deveni obositor drumul spre obiectivele stabilite si poti esua in cazul in care nu reusesti sa te mentii entuziasmat. Citeste in continuare 20 de sfaturi si trucuri care te pot ajuta sa ramai motivat in timp ce lupti pentru a-ti atinge obiectivele.