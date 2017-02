Angajatorii ar putea sa primeasca de la stat (prin finantare europeana) echivalentul in lei al sumei de 250 de euro, timp de trei ani, pentru fiecare ucenic angajat si al 300 de euro pentru fiecare stagiar, sub conditia eliberarii de certificate de stagiari si ucenici, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii.

Astfel de sume ar putea fi acordate si companiei Ford, pentru incurajarea cresterii numarului de angajati.

"Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, a avut vineri, 24 februarie, o intalnire cu o delegatie a companiei Ford Romania, condusa de presedintele John Oldham, la sediul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Discutiile au vizat posibilitatea cresterii numarului de locuri de munca la fabrica Ford din Craiova, in contextul in care MMJS lucreaza, conform programului de guvernare, la elaborarea de acte normative prin care angajatorii sa primeasca de la stat (prin finantare europeana) echivalentul in lei al sumei de 250 de euro, timp de trei ani, pentru fiecare ucenic angajat si al 300 de euro – pentru fiecare stagiar, sub conditia eliberarii de certificate de stagiari si ucenici", se arata in comunicatul institutiei.

