Angajatorii sunt din ce in ce mai deschisi sa aloce bugete pentru programe de well-being, menite sa asigure starea de bine a angajatilor la locul de munca, a declarat Simona Nicolaescu, managing partner in cadrul Dynamic HR. Potrivit acesteia, astfel de programe fidelizeaza angajatii si, mai mult, pot atrage candidati noi in companii, chiar in contextul deficitului de talente din piata locala a muncii.