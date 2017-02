Agentii economici cauta sa angajeze 23.519 persoane, in mai multe domenii de activitate.

Aproape jumatate dintre locurile de munca disponibile sunt pentru: muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (2.135), muncitor necalificat in industria confectiilor (1.420), confectioner-asamblor articole din textile (1.299), lucrator comercial (1.126), agent de securitate (1.224), sofer autocamion sau masina de mare tonaj (819), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide (722), vanzator (698), manipulant marfuri (664), operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (653).

Cele mai multe locuri de munca sunt oferite in Bucuresti (3.524) si judetele Sibiu (2.271), Arad (2.053), Arges (1.223), Timis (938), Cluj (875), Hunedoara (793), Alba (776), Valcea (771), Iasi (654), Dolj (610), Prahova (605), Ilfov (587), Bihor (536), Maramures (520) si Harghita (505).

De asemenea, in judetul Brasov, angajatorii au disponibile 479 de locuri de munca, in Olt – 470, in Satu Mare – 458, in Calarasi – 417, in Bistrita-Nasaud – 415, in Mures – 375, in Neamt – 366, in Braila – 329, in Constanta – 279, in Galati – 263, in Dambovita – 250, in Tulcea – 216, in Gorj – 212, in Suceava - 212, in Botosani – 189 si in Vaslui – 187.

Cele mai putine locuri de munca sunt in judetele Bacau (84), Caras-Severin (85), Mehedinti (100), Giurgiu (104), Salaj (118), Vrancea (123), Covasna (127), Ialomita (138), Teleorman (138) si Buzau (144).

La sfarsitul lunii decembrie 2016, rata somajului era de 4,77%, fiind inregistrati 418.237 de someri, dintre care 296.497 din mediul rural, potrivit ANOFM.

Cei mai multi someri, respectiv 117.295, au intre 40 si 49 de ani, iar cei mai putini – 34.043 – au intre 25 si 29 de ani. Aproape 80% dintre someri sunt fara studii sau cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional.

