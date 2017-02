3Pillar Global, companie americana de servicii IT, infiintata in SUA in 2006 si cu o prezenta activa pe piata din Romania din 2009, angajeaza 100 de specialisti IT in Cluj-Napoca si Timisoara si anunta extinderea operatiunilor din Romania si regiune.

In cele doua centre 3Pillar Global din Romania lucreaza in prezent 400 de angajati, iar tinta pentru anul acesta este de a ajunge la un numar de 500 de specialisti IT.

Pozitiile pe care 3Pillar Global le are deschise vizeaza, pe de-o parte ingineri IT seniori, cu o experienta de peste 3 ani, care sa acopere functiile de programare si testare. In acelasi timp, 3Pillar Global isi propune sa creasca viitoare generatie de specialisti si sa dezvolte competente in acest sens. Compania cauta in special ingineri cu competente in tehnologii utilizate pentru dezvoltarea de aplicatii web (Java, Python, Ruby on Rails, Front End) si mobile (iOS si Android) dar si experienta in testare (manuala si automata). De asemenea, compania va pune mult accent pe dezvoltarea competentelor de automatizare.

“Cele doua birouri 3Pillar Global din Cluj si Timisoara au un rol strategic in cadrul companiei, de aceea dezvoltarea acestor centre este o prioritate. La baza deciziei noastre se afla calitatea produselor de tip software dezvoltate de specialistii romani. Echipele noastre au dezvoltat competente de consultanta si au capacitatea de a lucra in echipe mixte alaturi de specialisti din SUA si UK ”, declara Catalin Stef, director general 3Pillar Global Romania si Senior Vice-President pentru operatiunile companiei la nivel global.

Si in acest an, pe langa campaniile clasice de recrutare si actiunile de head hunting, vom continua sa investim in programe de dezvoltare de nivel tehnic foarte inalt. Remarca de asemenea eforturilor universitatilor de a-si consolida programele educationale si de a le alinia cu cerintele din piata. Atat la Cluj, cat si la Timisoara, nivelul absolventilor a crescut foarte mult in ultimii ani

Din cei 800 de angajati pe care compania ii are la nivel global, 250 lucreaza in noul sediul din complexul de birouri The Office Cluj-Napoca, respectiv 150 in City Business Centre Timisoara. Birourile din Romania deservesc in principal clienti renumiti in sectorul lor de activitate pentru care compania dezvolta solutii software in domeniile media si entertainment, informare, sanatate si in domeniul financiar. In ceea ce priveste planurile de viitor, 3Pillar Global analizeaza oportunitatea deschiderii a noi centre IT, atentia fiind indreptata in acest moment spre doua orase din regiune, decizia finala urmand a fi luata pana in vara acestui an.

3Pillar Global Romania face parte dintr-o organizatie globala cu operatiuni pe trei continente si 800 de angajati. Cu peste 400 de angajati si managementul operational in Romania, 3Pillar Global Romania are o importanta strategica pe harta globala a organizatiei. Expertii IT 3Pillar Global Romania imbina gandirea de business si expertiza tehnica in tehnologii de ultima generatie, cu aplicabilitate in mobile computing, cloud si big data, pentru a dezvolta produse solicitate de clienti de top din media si entertainment, informare, sanatate si financiar, printre care: PBS, televiziunea publica din SUA, CARFAX, lider in furnizarea de informatii sau Equinox.

Sursa foto: GaudiLab, Shutterstock